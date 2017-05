Steinbeis persönlich: Vorfreude auf 1.Bremer SchulKulTour

(fair-NEWS)

Am 19. Mai ist es so weit: das Bremer Festival SchulKulTour geht in die erste Runde und freut sich auf zahlreiche Besucher. Die SchulKulTour zeigt die Stars des Bremer Alltags: Schülerinnen und Schüler sowie Lehrerinnen und Lehrer, die ihre Leidenschaft und ihr Talent für Musik und Theater auf die Bühne bringen. Gestaltet ist die Veranstaltung als Spaziergang zwischen drei Veranstaltungsorten mit Verpflegung, Austausch und kleinen Street-Acts in den Pausen.Mit im Organisations-Team ist die Leiterin des Bremer Steinbeis-Transferzentrums Strategisches Management - Innovation - Kooperation Karola Jamnig-Stellmach. Sie ist Mitglied des Bremer Lions-Clubs Auguste Kirchhoff, der das Projekt zusammen mit drei Bremer Schulen im Stadtteil Walle ins Leben gerufen hat. Vorbild ist das Oldenburger Schüler-Kulturfestival "Walk"n"Art", das zeitgleich in Oldenburg in die siebte Runde startet.In den Vorbereitungen war Karola Jamnig-Stellmach immer wieder im direkten Kontakt mit den teilnehmenden Schulen, Schülern, Lehrern und Organisatoren. Schulen, die an dem Projekt teilnehmen, waren schnell gefunden und hatten sofort viele Ideen, was sie zum vielfältigen Programm beitragen können. Gleiches gilt für die Begeisterung zahlreicher Unterstützer der Stadt von der Kulturbehörde bis hin zu zahlreichen Einzelsponsoren für das Schüler-Festival.Los geht es am Freitag, 19. Mai 2017 um 19:00 Uhr. Sie haben die Wahl zwischen drei unterschiedlichen Touren. Karten gibt es im Vorverkauf über die Schulsekretariate, die Buchhandlung Sattler (Schwachhauser Herrstr. 13) sowie an den Abendkassen direkt vor Ort in den Schulen: 1. Oberschule an der Helgolander Straße, Helgolander Str. 67-69, 28217 Bremen, 2. Oberschule am Waller Ring, Bremerhavener Str. 83, 28219 Bremen, 3. Schulzentrum Walle, Lange Reihe 81, 28219 Bremen.Mehr Informationen zum Steinbeis-Transferzentrum: <a href="www.fuehrungsfrage.de">www.fuehrungsfrage.de</a>Hier geht es zur Homepage der 1. Bremer SchulKulTour: <a href="www.schulkultour.de/">www.schulkultour.de</a>



Bildinformation: 1. Bremer SchulKulTour - 19. Mai 2017