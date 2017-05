Märchenhaft: Heiraten am Strand

(fair-NEWS)

Für viele ist es ein Traum, am Strand zu heiraten, dabei den Sand unter den Füßen zu spüren, die reine Meeresluft zu atmen und dem Rauschen des Ozeans zu lauschen. Diesen Traum lässt die Weddingplanerin Ticen Genc einfach und unkompliziert Wirklichkeit werden. Ziel der fantastischen Reise mit Happy End ist die Türkische Riviera. Denn die Strände in und um Antalya bieten genau die außergewöhnlich-romantische Atmosphäre für junge Paare und ihre Hochzeitsgesellschaft, um aus einem einmaligen Moment ein unvergessliches Erlebnis zu machen.An der Türkischen Riviera und ihrem Hinterland finden sich Ort voller Kraft und Ursprünglichkeit mit märchenhaften visuellen Eindrücken, entspannender Ruhe und vielseitigen Abenteuern sowie unvergesslichen romantischen Augenblicken. Sportliche können auf dem Mountainbike diese verwunschene Gegend erkunden oder die ausgelassene Atmosphäre bei einer Runde Golf auf einem der zahlreichen, gut gepflegten Anlagen wirken lassen. Hier erleben Verliebte traumhaft schöne Tage, genießen eine zweisame Auszeit vor dem großen Tag und bekommen abschließend eine Hochzeit wie aus dem Märchen.Innerhalb der alten Stadtmauer von Antalya erwartet Sie die Geschichte aus 2.200 Jahren: Osmanen, Römer, Byzantiner und Seldschuken haben ihre Spuren in den beeindruckenden antiken Bauwerken hinterlassen: Schlendern Sie durch das Hadrianstor und besuchen Sie die Yivli Minare, die "Gerillte Minarette", das Wahrzeichen Antalyas. Entspannen Sie bei Türkischem Mokka oder Tee und genießen Sie den einmaligen Blick über den Yachthafen, der sich 40 Meter unterhalb der Altstadtklippen befindet.Auf Naturliebhaber wartet eine abwechslungsreiche, abenteuerliche Landschaft: Alte Küstenstraßen führen zu einsamen, verwunschenen Orten. Im hügeligen Hinterland stürzt sich der Düden Wasserfall mit Getöse 30 Meter in die Tiefe. Im Nationalpark Köprülü- Schluchten entdecken Sie exotische Tiere und ein aufregendes Wechselspiel aus Pinien, Eukalyptus und Zypressen. Oder bestaunen Sie die Karain-Höhle mit den ersten Spuren menschlicher Besiedelung vor 40.000 Jahren. Und in Kappadokien im Landesinneren verzaubert ein atemberaubendes Naturschauspiel aus meterhohen steinernen Schornsteinen undüberdimensionalen Zylindern zwischen Felswänden und kargem Grün seine Besucher.Und dann sind da noch die kilometerlangen Sand- und Kiesstrände von Antalya, Alanya, Belek, Kemer und Side, wie geschaffen, um voller Glück und Ausgelassenheit den Bund des Lebens zu schließen. Selten fallen die Temperaturen unter 20 Grad Celsius. Warme Sonnenstrahlen und eine laue Briese verwöhnen die Seele, lassen das Gemüht zur Ruhe kommen, um entspannt und ausgeruht den schönsten Tag im Leben zu begehen. Unter freiem Himmel Hand in Hand den Sonnenuntergang beobachten, den Sand zwischen den Zehen spüren, der Brandung lauschen und dann vertrauensvoll dem liebsten Menschen auf der Welt in die Augen blicken, um sich mit einem "Ja" für immer zu vereinen. Ein Traum, den Ticen Genc Wirklichkeit werden lässt. Die professionelle Weddingplanerin bringt Sie an die romantischen Strände in und um Antalya, begleitet Sie bei den Vorbereitungen und sorgt für die richtige Atmosphäre. Von "klein und fein" bis hin zu einer Gästeliste mit 120 Personen kann diese Traumhochzeit wahrwerden. Dabei orientiert sie sich an Ihren Vorstellungen und arrangiert für Sie die perfekte Feier, begonnen mit dem Sektempfang, der romantischen Zeremonie am Strand und dem Buchen von Hotel mit Festsaal, Musik und Buffet bis hin - auf Wunsch - zur Buchung von Anreise, Kulturprogramm und Unterbringung in einem der modernen Clubanlagen. Ebenfalls inbegriffen sind die Regelungen mit den Behörden vor Ort. Die Planung der folgenden Hochzeitsreise ist selbstverständlich möglich. Ausführliche Beratung zu den Angeboten vor Ort, Hotels und Restaurants, Reiserouten und Sehenswürdigkeiten sowie Anreise und Preisen bietet Ticen Genc in einem persönlichen Gespräch. Interessierte erreichen die Hochzeits-Spezialistin per EMail an info@incentive-istanbul.de oder per Personal Message über die Facebook Fanpage "Ticen Genc Incentive Istanbul".



Bildinformation: Romatische Heirat am Strand von Antalya (Bildquelle: @Ticen Genc. Incentive Istanbul)