Verstehen Sie Clouderwelsch? IT-Fachbegriffe kurz und unterhaltsam erklärt

München, 10. Mai 2017. Unter www.clouderwelsch.de entsteht derzeit ein neues IT-Wörterbuch und Wikiprojekt Cloud-Deutsch / Deutsch-Cloud beim Münchener Fullserviceprovider SpaceNet. Ziel ist es, IT-Fachbegriffe in "ordentliches" Hochdeutsch zu übersetzen. Kurz, prägnant und vor allen auch unterhaltsam soll die Cloud-Geheimsprache entschlüsselt werden - Definitionen und Erklärungen ohne Fachchinesisch.Der Anspruch des Wikis "Clouderwelsch" ist einfach und anspruchsvoll zugleich: Kurz und verständlich wird dort wolkiges IT-Marketing-Wording und kryptische Tech-Speech in allgemein verständliche Begriffe übersetzt, die jeder auf den ersten Blick versteht. Neben den fachlichen Begriffen werden hier auch "Marketingsünden" und "Worthülsen" konsequent aufgedeckt.Im IT-Clouderwelsch-Lexikon von SpaceNet geht es darum, sich rasch und ohne große Recherchen in einer anderen Welt zurechtzufinden sowie korrekt und verständlich kommunizieren zu können. Die übersetzten Begriffe beschränken sich nicht auf die Cloud im engeren Sinne. In der IT-Welt und im Marketing entstehen nahezu täglich neue Begriffe, die eine gute Chance haben, hier übersetzt zu werden.Clouderwelsch - Mitmachen erwünschtClouderwelsch ist dabei nicht nur eine private Website der SpaceNet AG. Wie jedes Wikiprojekt, lebt auch Clouderwelsch von Menschen, die mitmachen. Wir laden alle ein, die sich berufen fühlen, sich als Gastautoren zu beteiligen, Clouderwelsch mitzuentwickeln und eigene Ideen einzubringen.Jeder Autor wird prominent auf der Autorenseite als Cloud-Experte aufgeführt, auf Wunsch auch mit einer eigenen Seite. Er ist damit Teil der künftigen Clouderwelsch-Community, die eine wichtige Übersetzungshilfe im unübersichtlichen Cloud-Dschungel liefert.- Veröffentlicht werden originelle Beschreibungen, die dem Leser die Bedeutung des Ursprungsworts in einem oder zwei Sätzen vermitteln. Die Begriffsdefinitionen sollen sachlich korrekt und zugleich unterhaltsam geschrieben sein, ein Augenzwinkern hier und da ist erlaubt, ja erwünscht.- Diskussionen sind jederzeit erlaubt.- Werbung in den Beiträgen ist unerwünscht.- Alle Beiträge können mit Quellenverweis in eigenen Blogs etc. verwendet werden.Begriffe, die einmal anders erklärt werden sollten, können an clouderwelsch@space.net gesendet werden.Mitmachen und Autor werden: www.clouderwelsch.de/mitmachen



