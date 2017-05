Tenerife Bluetrail: ein Marathon vom Meer bis zum Himmel

(fair-NEWS)

Zum 7. Mal in Folge fällt am 10. Juni 2017 der Startschuss für den Bluetrail Marathon auf Teneriffa, der jährlich unzählige Athleten auf die Kanareninsel lockt und sich bereits in den Kreisen der internationalen Marathons etabliert hat. Rund 2.700 Sport-Begeisterte werden in diesem Jahr an einer der vier Strecken des Bluetrails teilnehmen.Santa Cruz de Tenerife/Frankfurt, 10. Mai 2017. Rund um den höchsten Gipfel Spaniens stellen sich Teilnehmer des Bluetrail-Marathons auf Teneriffa einer besonderen Herausforderung: den extremen Höhenunterschieden mit bis zu 3.000 Höhenmetern. Insgesamt stehen in vier Kategorien mit Strecken zwischen zehn und 100 Kilometern mit verschiedenen Start- und Zielpunkten für Läufer jeder Leistungsklasse zur Auswahl: Ultra, Trail, Maratón, Media und Reto.Die StreckenDie Königsdisziplin unter den Kategorien und damit der herausforderndste Lauf ist der Ultra – ein Berglauf quer über die Insel bis auf 3.555 Höhenmetern und damit fast bis zur Spitze des majestätischen Vulkans Teide. 97 Kilometer müssen erfahrene Athleten bis zum Ziel zurücklegen. Um Mitternacht starten sie auf Meereshöhe am Playa las Vistas in Los Cristianos bis nach Puerto de la Cruz im Inselnorden und erleben imposante Vulkanlandschaften und üppige Lorbeerwälder. Die Zeitvorgabe bei diesem Parcours liegt bei maximal 23 Stunden. Um am Tenerife Ultratrail teilnehmen zu dürfen, müssen Sportler beweisen, dass sie in den letzten zwei Jahren einen Marathon mit mindestens 70 Kilometern gelaufen sind. Wer erfolgreich am Ziel angekommen ist, erhält fünf Qualifizierungspunkte, die für den „Mont Blanc Ultra Trail“ genutzt werden können. Der bekannte „Lauf der Superlative“ führt durch Italien, Frankreich und die Schweiz.Die zweite Kategorie ist der Trail mit einer Länge von 66 Kilometern und belohnt Läufer nach Beendigung mit vier Punkten für den „Mont Blanc Ultra Trail“. Von Vilaflor geht es über das Landesinnere bis in den Norden nach Puerto de la Cruz. Die Strecke verläuft über Wanderwege, Feldwege und Asphalt, dabei werden bis zu maximal 2.520 Höhenmeter erreicht. Das Zeitlimit beträgt 14 Stunden.Ab 8:00 Uhr morgens startet in der dritten Kategorie der Maratón in Pista de Maio (Aguamansa, La Orotava). Hier gilt es 43 Kilometer zu überwinden. Auf die Sieger warten zwei Qualifizierungspunkte für den Spitzenmarathon „Mont Blanc Ultra Trail“.Zur letzten Kategoire zählen der Media Marathon mit einer Länge von 20 Kilometern und der Reto Bluetrail, ein Integrationslauf mit einem Rundlauf von acht, vier und 1,2 Kilometern.Detaillierte Informationen und Anmeldebedingungen unter www.tenerifebluetrail.com/ Dieses und weitere Bilder erhalten Sie unter: http://bit.ly/29AnQjz



Bildinformation: Tenerife Bluetrail: ein Marathon vom Meer bis zum Himmel