tec4net liefert - IP-Traffic | Test & Measure für hochgenaue Messungen in IP-Netzwerken

München: tec4net liefert als exklusiver Distributor der D-A-CH-Region die Produkte von ZTI Communications. Der französiche Hersteller ist einer der führenden Entwickler von hochpräzisen Test- und Analysewerkzeuge für IP-Netzwerke im professionellen Bereich.Mit IP-Traffic - Test & Measure bietet der Hersteller einen der besten Traffic-Generatoren für IP-Netzwerke (IPv4 & IPv6).Unterstützt werden:- UDP (User Datagram Protocol)- TCP (Transmission Control Protocol)- ICMP (Internet Control Message Protocol)Das leistungsfähige Werkzeug ermöglicht unter anderem die Messung der Netzwerk-Performance Ihres Netzwerks - Quality of Service (QoS).IP-Traffic - Test & Measure verwendet den Microsoft Windows TCP/IP-Stack (Winsock2-Schnittstelle). Jede Verbindung, die durch das eingesetzte Windows-Betriebssystem verwaltet werden kann, kann genutzt werden:- LAN (Ethernet, Token-Ring, Hyperlan ...),- WLAN (Wi-Fi, WiMax, ...),- WAN (Modem, ISDN, ATM, ADSL, FTTx , Sat-...),- Remote Access, SPS, Mobil-oder Mobilfunknetze.IP-Traffic - Test & Measure kann verwendet werden, um hochgenaue Messungen durchzuführen. Der Einsatz von optionaler GPS synchronisierter ZTI-Hardware ist hierzu möglich.Mit dem Automation-Tool sind Zeitgesteuerte und automatisierte Messungen möglich.IP-Traffic - Test & Measure nutzt vier Module- IP-Generator,um Netzwerkverkehr mit verschiedenen Lastprofilen auf 16 gleichzeitige IP-Verbindungen mit verschiedenen Protokollen zu erzeugen: TCP, UDP (Unicast-, Broadcast-, Multicast), ICMP- IP-Answering,um Netzwerkverkehr auf 16 gleichzeitigen IP-Verbindungen zu beantworten, es gibt verschiedene Betriebsmodi: Absorber, echoer und Generator- Traffic-Sniffer,zum mitschneiden des Netzwerkverkehrs auf Treiber-Ebene (TCP / IP Stack), und um Traffic-Statistiken und Zeitstempel IP-Pakete (gesendet und empfangen) zu berechnen.Das IP-Generator-Modul kann die mitgeschnittenen Verkehrs-Daten wiedergeben.- Traffic-Observerist ein leistungsfähiges Werkzeug um den Netzwerk-Verkehr in Form von Statistiken grafisch Darzustellen. Die Statistiken können mit dem Online-Modus in Echtzeit oder im Offline-Modus nach dem aufzeichnen erstellt werden.Weiter lesen...www.ip-traffic.tec4net.comMatthias Walter, tec4net GmbH - www.tec4net.com -EDV-Sachverständiger | Auditor für Datenschutz und IT-SicherheitTestversionwww.zti-communications.com/iptrafficBroschürewww.zti-communications.com/documentation/IPTraffic-Test&Measure_Literature.pdf



