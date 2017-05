tec4net - Rechtskonforme E-Mail-Archivierung leicht gemacht

(fair-NEWS)

München: tec4net bietet neben seinen Beratungsleistungen in den Bereichen Datenschutz (DS-GVO | BDSG) und Datensicherheit (ISO/IEC 27001 | PCI-DSS) auch die nötige Hard und Software zur Umsetzung der hieraus resultierenden Anforderungen.In diesem Kontext bietet tec4net zum Beispiel professionelle und erschwingliche Email-Archivierungs-Lösungen, die es Ihnen ermöglichen gesetzliche Vorgaben einzuhalten und regulatorische Compliance-Regeln effizient im Unternehmen umzusetzen.Der E-Mail-Archiver integriert sich clientlos in Outlook und spart Mitarbeitern durch seine effizienten Suchfunktionen viel Zeit beim Auffinden von E-Mails.Das System ist schnell in Betrieb zu nehmen und kann mit jedem gängigen Mail-Server genutzt werden. (Exchange Server, IBM Lotus Domino, Tobit sowie beliebige Linux Mailserver...)Durch die Archivierung von E-Mails wird der Mailserver nicht nur entlastet, sondern auch die Backupzeiten deutlich verkürzt.Ein kleines Video hierzu finden Sie unter: www.youtube.com/watch?v=bcx9Jj7b5IgWichtigste Funktionen:- Revisionssichere Archivierung (DS-GVO | BDSG), (AO), (GoBD ehem. GDPdU) usw.- Effizientes Suchen und Ersetzen- Import vorhandener PST-Dateien- Richtlinienmanagement- Umfassendes Rechtekonzept- Entlastung Ihres E-Mail-ServersDa gerade bei der E-Mail-Archivierung Abhängigkeiten zum Datenschutz und zur Abgabenordnung bestehen, sei darauf hinweisen, das Archivierungs-Systeme die automatisierte Einhaltung von gesetzlichen Regelungen ermöglichen aber ein Gesamtkonzept erarbeitet werden muss um Rechtskonformität zu erreichen.tec4net erarbeitet zusammen mit den Kunden ein umfassendes Konzept und stellt installiert den Mail-Archiver vor Ort.Matthias Walter, tec4net GmbH - www.tec4net.com -EDV-Sachverständiger | Auditor für Datenschutz und IT-SicherheitWeitere Informationenwww.mail-archiver.tec4net.comInformationen zum Datenschutzwww.datenschutz.tec4net.com



