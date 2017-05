(fair-NEWS)

Ob es um die Beurteilung einer juristischen Fragestellung oder um die Suche nach einer Rechtslage für einen Mandanten geht - die juristische Datenbank ist für die tägliche Anwaltspraxis ein essentielles Recherchemittel. Ihre Qualität prägt somit die Effizienz und das Know-how des Anwalts entscheidend mit.Doch was macht eine gute Datenbank aus? Welcher Anbieter ist auf welches Rechtsgebiet spezialisiert und welche Kosten kommen bei der Anschaffung auf die Kanzlei zu? Dies verrät Datenbank-Experte Christian Rekop in der eBroschüre "Die Wahl der passenden juristischen Datenbank". Schritt für Schritt führt er verständlich durch wesentliche Funktionen und Eigenschaften. Dabei beschreibt er sowohl die Literatur als auch den Umfang der unterschiedlichen Produkte. Leser bekommen mit der eBroschüre eine kompakte und dennoch fundierte Entscheidungshilfe für die Auswahl der passenden Datenbank.Aus dem Inhalt- Wie umfangreich sollte die Suchmaschinentechnik einer Datenbank sein?- Was sind die Vor- und Nachteile der digitalen Recherche?- Marktübersicht: tabellarische Übersicht mit Inhalten und Kosten relevanter ProdukteDie eBroschüre ist gratis und steht beim Deutschen Anwaltverlag im PDF-Format zum Download bereit: http://bit.ly/2qZ0pEY Zum AutorChristian Rekop, LL.M., ist Leiter der Abteilung Online-Datenbanken bei der Hans Soldan GmbH. Als Referent informiert er über modernes Wissensmanagement. Dabei zeigt er unter anderem, wie sich im Internet verlässliche Fachinformationen in den Bereichen Recht, Wirtschaft und Steuern recherchieren lassen.Umfang: 296 Wörter à 1.632 Zeichen (mit Leerzeichen)Zur Veröffentlichung und honorarfrei. Hinweis oder Belegexemplar erbeten."Freie Fachinformationen" erstellt Fachinformationen für Freie Berufe. Anwälte, Steuerberater, Ärzte und Zahnärzte erhalten hier wichtige Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert und ist daher für die Leser gratis.



Bildinformation: Die Wahl der passenden juristischen Datenbank