(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Das weltweit wachsende Mobilitätsbedürfnis, Verkehrswachstum, der demografische Wandel, Begrenzung der CO2-Emissionen, steigende Energiekosten sowie die Industrie 4.0 sind gesellschaftliche Herausforderungen und zugleich Entwicklungstreiber für Mobilität und Logistik. In der „Regionalen Innovationsstrategie Sachsen-Anhalt 2014 bis 2020“ sieht die Landesregierung die wirtschaftliche Zukunft des Leitmarktes wie folgt: „Als Zulieferer innovativer Antriebstechniken und effizienter Energieträger stärkt Sachsen-Anhalt seine Position im nationalen und internationalen Wettbewerb. Praxiserprobte intelligente Logistikkonzepte und Verkehrssysteme verbessern die Verkehrssituation auf den Straßen“. Die zunehmende technische Komplexität und immer kürzere Produktzyklen aber lassen die Entwicklung von neuen Produkten für viele Unternehmen zu einer immer größeren Herausforderung werden. Es braucht also innovative Konzepte, vor allem aber Partner, mit denen die Unternehmen diese umsetzen könnenDass eine Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft hocheffizient sein kann, zeigen aktuelle Projekte und Kooperationen. In Sachsen-Anhalt wird also nicht nur Logistik praktiziert, sondern auch intensiv zur Weiterentwicklung der Logistikprozesse und -systeme geforscht: an zwei Universitäten, vier Hochschulen und einer Reihe von Instituten und Laboren. Forschung, Entwicklung und Produktion arbeiten hier Hand in Hand.Neue Ideen brauchen kluge Köpfe...... und wie diese gefunden werden, lesen Sie mit einem Klick <a href="www.logistik-sachsen-anhalt.de/aktuelles/nachrichten-losa/2017/sachsen-anhalts-hochschulen-profilieren" target="_blank">hier</a><a href="www.mynewsdesk.com/de/img/pressreleases/sachsen-anhalts-hochschulen-profilieren-sich-als-innovationspartner-1946296">Diese Pressemitteilung</a> wurde via Mynewsdesk versendet. Weitere Informationen finden Sie im <a href="www.mynewsdesk.com/de/img">Investitions- und Marketinggesellschaft Sachsen-Anhalt mbH</a>Shortlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="http://shortpr.com/95rgg0" title="http://shortpr.com/95rgg0">http://shortpr.com/95rgg0</a>Permanentlink zu dieser Pressemitteilung:<a href="www.themenportal.de/multimedia/sachsen-anhalts-hochschulen-profilieren-sich-als-innovationspartner-47629" title="www.themenportal.de/multimedia/sachsen-anhalts-hochschulen-profilieren-sich-als-innovationspartner-47629">www.themenportal.de/multimedia/sachsen-anhalts-hochschulen-profilieren-sich-als-innovationspartner-47629</a>



Bildinformation: Ein Ofen für die Verzinkung von Kabel-Tragsystemen