LzLabs Software Defined Mainframe als Teil der Fujitsu Application Modernization Suite verfügbar

Zürich, 11.05.2017 – LzLabs und Fujitsu Technology Solutions integrieren den LzLabs Software Defined Mainframe in Fujitsus Global Application Modernization Integration Service. Das haben die beiden Unternehmen jetzt vereinbart. Durch diese Übereinkunft können Fujitsu-Kunden ihre Legacy-Mainframe-Anwendungen auf offene, moderne Systeme oder in die Cloud migrieren, ohne den Code neu kompilieren zu müssen.Fujitsu hat den Global Application Modernization Service entwickelt, um seine Kunden dabei zu unterstützen, die veralteten Anwendungen auf dem Mainframe bestmöglich für moderne Geschäftsprozesse zu nutzen. Zum bisherigen Angebot kommt nun der Software Defined Mainframe von LzLabs aus der Schweiz hinzu. Hierdurch unterstützt das Schweizer Unternehmen Fujitsu-Kunden darin, die laufenden Kosten für Mainframe-Hard- und -Software zu verringern und zugleich aber bereits getätigte Investitionen in diese Technologie sowie in bestehende Daten und Prozesse zu schützen. Dabei müssen weder COBOL- und PL/1-Awendungen neu kompiliert noch umfangreiche Anpassungen an den Applikationen vorgenommen werden, welche die Geschäftsprozesse unterstützen.LzLabs adressiert mit dem Software Defined Mainframe strukturelle Probleme im Mainframe-Markt wie das abnehmende Wissen durch eine schnell sinkende Zahl von u.a. COBOL- und PL/1-Experten, Vendor-Lock-in und hohe Kosten für Hardware, Software und den entsprechenden Service. Diese betreffen mehr als 3.000 der weltweit größten Unternehmen. Zudem werden immer noch etwa 70 Prozent aller Finanztransaktionen über diese Mainframes abgewickelt.„Wenn wir mit unseren großen, internationalen Kunden sprechen, stellen wir immer wieder fest, dass deren grundliegenden Geschäftsprozesse auf Legacy-Applikationen basieren, die in uralten Codesprachen geschrieben wurden und daher viel Zeit und hohe Investitionen erfordern, um an moderne Anforderungen angepasst zu werden“, sagt Geoff Peters, Deputy Head of Legacy Modernization von Fujitsu. „Doch mit dem LzLabs Software Defined Mainframe steht den Anwendern eine kostengünstige und flexible Alternative zur Verfügung. Und nachdem eine wachsende Zahl unserer Kunden ihre IT-Landschaften modernisieren wollen, rechnen wir damit, dass der Software Defined Mainframe eine wichtige Rolle beim Fujitsu Global Application Modernization Service spielen wird.“„Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Fujitsu”, ergänzt Thilo Rockmann, Chairman von LzLabs. „Deren Expertise im Bereich Anwendungsmodernisierung und die weltweite Präsenz ermöglichen schon heute den Kunden, die ersten Schritte in der Aktualisierung ihrer unternehmenskritischen IT-Infrastruktur zu unternehmen. Die einfache Migration von veralteten COBOL- und PL/1-Mainframe-Applikationen auf Standard-Hardware und in die Cloud bedeutet für viele Unternehmen einen großen Sprung vorwärts. Und durch unsere Kooperation mit Fujitsu ist der Wechsel auf herkömmliche Hardware nun für die Mainframe-Anwender eine Option, um ihre Geschäftsprozesse für eine sichere Zukunft IT-seitig auf den neuesten Stand zu bringen.”



Bildinformation: LzLabs Software Defined Mainframe als Teil der Fujitsu Application Modernization Suite verfügbar