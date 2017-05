Asset- und Facilitymanagement-Lösung für Flughäfen von ANS

(fair-NEWS) Reinbek, 11. Mai 2017. Mit dem GRAiT-System (Grafical Realtime Asset Inspektion and Tracking) des US-amerikanischen Herstellers Raxar bietet die ANS Flughafenbetreibern jetzt eine ausgereifte, praxiserprobte Lösung für digitales Asset Management, mobile Wartung und workflow- und compliance-basierten Inspektionen am Flughafen. Durch die interaktive Benutzeroberfläche ermöglicht das System die Durchführung aller workflowbasierten Inspektionsaufgaben am Flughafen von mobilen Endgeräten. Flughafenbetreiber können so Entscheidungen schneller und auf Grundlage fundierter Echtzeitinformationen treffen, was Zeit und Kosten spart.



GRAiT ist ein Werkzeug zur Durchführung von Inventur, Verfolgung und Inspektionen von Assets und Anlagen in Echtzeit, welches die neuesten Kontext- und Sensortechnologien verwendet. Alle Features der grafischen Asset-Management-Anwendung sind sowohl im Innen-, wie auch im Außenbereich nutzbar, was es den Beschäftigten ermöglicht, nahtlos von der GIS-Zuordnung zu Plänen / Blaupausen auf ihrem mobilen Gerät zu wechseln. Das System konsolidiert Asset Management und Data Reporting in einer zusammenhängenden, flexiblen sowie vollständig digitalen Plattform. Anwender wie der Chicago Midway International Airport konnten durch Einsatz des Systems ihre Ticket-Response-Zeiten drastisch reduzieren, haben eine vollständige Übersicht über den Zustand ihrer Assets und optimieren Personalmanagement sowie die Organisation von Zuständigkeiten und Verantwortlichen. Dies führt zu einer deutlichen Reduktion von Zeit und Ressourcen.



Wie zuvor in Chicago, arbeiten noch heute viele Flughafenbetreiber mit verteilten, untereinander getrennten Teilsystemen, die das Reporting und die Konsolidierung von Daten über Assets unübersichtlich und ineffizient machen. Mangelnde Kommunikation und ungenaue Datenbestände sind die Folge. Dies führt zu langen Zeitintervallen zwischen Inspektion eines Assets, Ticket-Erstellung und adäquater Reaktion.



Elektronische Workflows statt Papierformulare

Das System von ANS ermöglicht hier eine schnelle Datenerfassung bei Inspektionen, die zentralisierte Ticketverfolgung und Verwaltung von Tickets und das automatische Generieren von Berichten. Durch Nutzung der mobilen Lösung von GRAiT auf Smartphones und Tablets mit integrierter Barcode-Funktionalität zur Identifizierung eines Assets werden bisherige manuelle Prozesse der papierbasierten Bestandsaufnahme und des Reporting durch elektronische Workflows abgelöst. Flughafenbetreiber profitieren von einer erhöhten Asset-Sichtbarkeit, schnelleren Reaktionszeiten und detaillierten Kausal-/Tendenzanalyse von Assets.



Unter Einbeziehung einer sehr breiten Datenbasis (Fotos, Notizen, historische Daten usw.) vereinfacht die Software komplexe Zusammenhänge zwischen verschiedenen

Standorten, Assets und Ressourcen. Checklisten, die alle gesetzlichen Vorgaben berücksichtigen, Statusberichte und Risikobewertungen lassen sich damit erstellen, speichern und stehen anschließend direkt auf dem Rollfeld für den Zugriff bereit. In GRAiT integrierte Karten und Grundrisse vereinfachen die Lokalisierung und Navigation von Assets sowie anschließende Benachrichtigungsprozesse. Jedem Nutzer werden auf Grundlage seiner Rolle in der Organisation, seines Standortes und seiner aktuellen Aufgabe die jeweils richtigen Informationen bereitgestellt.