Erfolgreicher Auftritt für SilverSky LifeSciences während der Startup-Woche Düsseldorf

(fair-NEWS)

11.05.2017 Düsseldorf - Die Vorträge zu den Themen Unternehmensgründung, Investorensuche, Fördermittel sowie Cross-Border-Transaktionen im Life-Sciences-Bereich wurden von einer Vielzahl an Start-up-Unternehmern besucht und führten sowohl für die SilverSky Unternehmensgruppe, als auch für die Start-ups, zu hoch interessanten Diskussionen.Das Düsseldorfer Beratungshaus SilverSky LifeSciences ist mit dem Ergebnis der Teilnahme bei der diesjährigen Startup-Woche in Düsseldorf mehr als zufrieden. An drei Tagen wurde den Besuchern ein breites Themenspektrum innerhalb des Medtech-, Diagnostik- sowie Hightech-Umfelds geboten. Nach einführenden Impulsvorträgen konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konkrete Fragen und Anliegen mit den Beraterinnen und Beratern der SilverSky Unternehmensgruppe diskutieren.Im Rahmen der Diskussionsrunde "Life-Sciences Business Building" wurden allgemeine Fragen zum Geschäftsaufbau im Life-Sciences-Sektor angesprochen und diskutiert. Die Spezialistinnen und Spezialisten der SilverSky Unternehmensgruppe sowie Early- und Later-stage-life-science-Entrepreneurs erzählten aus dem Nähkästchen, wodurch die Besucher wertvolle Antworten erhielten. In einer weiteren Veranstaltung wurde über Cross-Border-Transaktionen diskutiert. Auf dem Podium berichteten CEOs verschiedener Start-ups, die mit chinesischen Partnern erfolgreiche Transaktionen durchführen, von ihren spannenden und herausfordernden Erfahrungen.Thema eines weiteren aufschlussreichen Vortrages waren wichtige Förderprogramme, denn insbesondere im Life-Sciences-Bereich spielen öffentliche Gelder für Forschungs- und Entwicklungsvorhaben eine essentielle Rolle. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer konnten im Rahmen eines direkten Face-to-Face-Feedbacks zu speziellen Fragen von den langjährigen Erfahrungen des Beratungshauses profitieren.Die Vorträge sowie Diskussionsrunden fanden bei den Jungunternehmern großen Anklang. "Die Startup-Woche Düsseldorf war wieder ein voller Erfolg für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Das hohe Interesse von Life-Sciences Entrepreneuren aus Düsseldorf und NRW an den angebotenen Veranstaltungen unterstreicht einmal mehr die Bedeutung dieser innovativen Branche für den Standort Düsseldorf", erläutert Dr. Mirko Stange, Geschäftsführer der SilverSky Unternehmensgruppe.Durch den Life-Sciences Stammtisch, welcher zum ersten Mal am 23. Mai 2017 stattfinden wird, möchte SilverSky auch weiterhin für Start-up-Gründer, potenzielle Gründer, Innovatoren oder auch Investoren aus dem Life-Sciences-Bereich die Möglichkeit bieten, sich untereinander zu vernetzen und Erfahrungen auszutauschen. Dieser wird zukünftig alle zwei Monate im Hause der SilverSky Unternehmensgruppe organisiert. Gerne können Sie sich hierfür über die Website http://business.silversky-lifesciences.com/events oder per E-Mail an Nina Neuert(n.neuert@silversky-lifesciences.com) anmelden.



Bildinformation: Dr. Mirko Stange im Gespräch mit Gründern