Mit dem Oldtimer durch das authentische Kuba

Cuba4Travel ist dank jahrzehntelanger Erfahrung ein echter Spezialist auf dem Markt für Kubareisen. Kuba ist der Ort den sich der Unternehmensgründer Wolfgang Keller nicht ohne Grund als Wahlheimat ausgesucht hat. Er lehrte dort die wunderbare Kunst des Tauchens und hat sich im Jahre 1993 ein Ziel gesetzt: Auch andere von seinen Leidenschaften des Reisens und Tauchens zu überzeugen! So machte er es zu seinem Beruf Kubareisen lebensecht und naturnah zu organisieren und anzubieten. Es war ihm wichtig, dass der Kunde das Land wirklich kennenlernt. Man kann mit Stolz behaupten, dass das Unternehmen diesem Ziel gerecht geworden ist! Mittlerweile kümmern sich ein Büro in Erlangen sowie verschiedene Teams direkt vor Ort in Kuba um die Wünsche der Kunden.Der absolute Renner auf Kuba sind die von Cuba4Travel angebotenen Oldtimer Reisen! Mit eigenem Reiseleiter sowie Chauffeur und mit viel Stil geht es im Amischlitten durch das wunderschöne Land mit seinen vielen Facetten. Hier lernt man das wahre Kuba kennen. Abseits der Touristenpfade geht es hinein in das kubanische Leben. Dabei erfährt man viel Interessantes über Kultur, Geschichte, Architektur und natürlich auch die berühmte kubanische Revolution, welche bis heute wohl das wichtigste Ereignis der ganzen Landesgeschichte bleibt.Die Auswahl ist groß. Ob man nun drei Tage lang durch die wunderschönen Täler von Viñales fahren und dem Zauber des weltberühmten kubanischen Tabaks hinterherjagen will oder sich dem ganzen Land auf einer 27-tägigen Kompletterkundung hingeben möchte - es ist für jeden genau das Richtige dabei. Es wird darauf geachtet nur den besten Service zu bieten. Dabei steht das kubanische Büro während der gesamten Reise dem Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Gesprochen wird Deutsch, Englisch, Spanisch und Französisch.Private Gästezimmer/-häuser, die von den charmanten und lebensfrohen Einheimischen bereitgestellt werden, bietet der Veranstalter auf ganz Kuba an. Hier ist es möglich mit dem Volk auf Tuchfühlung zu gehen und das echte Leben aus nächster Nähe zu betrachten. Und am Morgen nach dem Frühstück geht es dann, abhängig von der ausgewählten Tour, durch koloniale Städte mit einzigartiger Architektur, durch unberührte Naturlandschaften oder auch am wunderschönen türkisblauen Meer mit den puderzuckerweißen Sandstränden entlang. Jeder Tag ist eine neue Überraschung und die Begeisterung des Reisenden steht im Mittelpunkt!



Bildinformation: Mit dem Oldtimer durch Kuba