Sage Gold Inc. mit positiven Explorationsergebnissen

(fair-NEWS)

Toronto, ON, Kanada, 11. Mai 2017 - Die kanadische Sage Gold Inc., die auch am Open Market der Frankfurter Börse gelistet ist, zeigt sich nach aktuellen Prospektionen und Explorationen zuversichtlich. Die Auswertungen einer intensiven Drill-Kampagne für das unternehmenseigene Vorzeigeprojekt Clavos deuten auf eine geschätzte Fördermenge von knapp 320.000 Unzen Gold. Clavos, das innerhalb des für Kanada sehr traditionsreichen Timmins-Goldfeldes liegt, ist voll durchfinanziert. Die Förderung soll im Laufe des Jahres 2017 starten.Sage Gold zeichnet sich nach eigenen Angaben durch ein erfahrenes Management-Team, genügend finanzielle Ressourcen und eine breite Aktionärsbasis aus. Für C. Nigel Lees, CEO von Sage Gold, eine gute Ausgangsposition, um mit Hochdruck an künftigen Erfolgen zu arbeiten.Den Wettbewerb muss Sage Gold laut Lees dabei nicht scheuen: "Bei vergleichsweise niedrigen Investitionskosten und dem Einsatz modernster Produktionstechnologien können wir mit den Großen der Branche, die ebenfalls in Timmins tätig sind, jederzeit mithalten." Entsprechend definiert er das Planziel für das Unternehmen: "Aufgrund sorgfältiger Exploration sowie Zusammenlegung anderer Goldabbau-Aktivitäten in der Region planen wir, unsere Produktion zügig auszuweiten."Weitere Informationen unter <a href="www.sagegoldinc.com"> www.sagegoldinc.com</a> ;.