KERN AG Training mit neuem Kooperationsvertrag

Die deutsche Bürokratie macht auch vor Hochschulen keinen Halt: Wer als Einwanderer hierzulande studieren will, benötigt zum Erhalt einer Hochschulzugangsberechtigung neben fachlichen Vorkenntnissen auch einen Nachweis über ausreichende Sprachkenntnisse. Die KERN AG Training hat zusammen mit der telc GmbH nach einem Weg gesucht, Studienbewerber effizient bei ihren Ambitionen zu unterstützen und mit einem Kooperationsvertrag Voraussetzungen zur effizienten Bewältigung geforderter Anforderungen geschaffen.Frankfurt. Deutsche Universitäten als Studienstandort erfreuen sich nicht nur hierzulande, sondern auch im Ausland immer größerer Beliebtheit. Und das wundert nicht: Als führende Industrienation und mit neun Hochschulen in den Top 100 weltweit des britischen Magazins „Times Higher Education“ ist Deutschland ein attraktiver Bildungs- und Forschungsstandort.Ausländische Studienaspiranten müssen jedoch neben den fachspezifischen und allgemeinen Zugangsberechtigungen zum Studium auch ausreichende Kenntnisse der deutschen Sprache vorweisen, um eine Hochschulzugangsberechtigung zu erhalten. Und das gestaltet sich nicht immer einfach, denn Institutionen, die uneingeschränkt gültige Zertifikate ausstellen, sind rar.Die telc GmbH ist als gemeinnütziger Sprachtestanbieter eine der wenigen Institutionen, deren Zertifikate nicht nur zeitlich unbeschränkt gültig sind, sondern auch von der Hochschulrektoren- und Kultusministerkonferenz anerkannt werden. Für Studienwillige bedeuten Zertifikate der telc GmbH daher eine ungemeine Erleichterung hinsichtlich des Organisationsaufwands, da sie sich voll und ganz auf einen kompetenten Partner verlassen zu können. Für die KERN AG Training als international gut vernetzten Weiterbildungsdienstleister, der nach der Aus- und Weiterbildung seiner Teilnehmer auch ein persönliches Interesse an deren beruflichen sowie privaten Erfolgen hat, lag daher eine Zusammenarbeit mit der Tochtergesellschaft des Deutschen Volkshochschulverbandes zur Unterstützung ausländischer Studienanwärter auf der Hand.Mit dem nun geschlossenen Kooperationsvertrag erhält die KERN AG Training den Zusatz „Kompetenzzentrum Hochschule“ der telc GmbH. Dadurch sind die Weiterbildungsspezialisten ermächtigt, mindestens zweimal im Jahr Prüfungstermine für das Zertifikat „telc Deutsch C1 Hochschule“ anbieten zu können, welches ausländischen Studienanwärtern die sprachliche Qualifikation zum Studium bescheinigt. Die Prüfung kann bereits an drei Standorten (Frankfurt, Mannheim und Berlin) abgelegt werden und für die Zukunft sollen noch weitere KERN-Filialen die Möglichkeit zur Durchführung von telc-Prüfungen erhalten.Von der Erfahrung als internationalem Trainingsdienstleister profitieren zukünftige Studenten gleich doppelt: Fehlende Kenntnisse können mit den maßgeschneiderten Trainingsprogrammen bedarfsgerecht, kosten- sowie zeiteffizient und gezielt aufgearbeitet werden, sodass eine telc-Prüfung bei und mit der KERN AG Training garantiert gelingt.



Bildinformation: KERN AG Training