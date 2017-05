Erster Spatenstich: Stadtwerke Merseburg starten Breitbandausbau in Schkopau

(fair-NEWS)

Merseburg – Mit dem symbolischen ersten Spatenstich am 9. Mai haben Bürgermeister Andrej Haufe und Guido Langer, Geschäftsführer der Stadtwerke Merseburg, den Breitbandausbau im Ortsteil Schkopau be-gonnen. Nach intensiver Vorbereitung und sorgfältiger Planung wurde damit der Startschuss für schnelles Internet in der Gemeinde gegeben.Mit dem Ausbau nehmen die Stadtwerke Merseburg die leistungsstarke Telekommunikationsversorgung der Schkopauer Bürger und Wirtschaft selbst in die Hand – und tragen damit Verantwortung für die Zukunftsfä-higkeit der Region.Tiefbauarbeiten auf 2 600 Metern Länge„Unser Ziel ist es, den Ausbau bis Ende Juli abzuschließen. Das wird uns nach aktuellem Stand auch gelingen“, freut sich Hanjo Hölzenbein, Pro-jektleiter Breitbandausbau der Stadtwerke Merseburg. Um dieses Ziel zu erreichen, werden in den nächsten Monaten rund 2,6 Kilometer Tiefbau-arbeiten durchgeführt. Über zwei Kilometer Glasfaser- und 600 Meter Kupferkabel werden künftig die Daten für Internet, Sprache und Fern-sehsignale innerhalb des Ortsteils Schkopau verteilen. Dazu werden sieben Kabelverzweiger angeschlossen und drei Multifunktionsgehäuse errichtet.Die anstehenden Tief- und Kabelbauarbeiten werden von den erfahrenen regionalen Firmen KÖNIG Elektro-Fernmeldebau und EGW Müller durch-geführt.Bürgermeister Haufe lobt Stadtwerke-EngagementIn den Ausbau investieren die Stadtwerke Merseburg rund 600 000 Euro. Andrej Haufe, Bürgermeister von Schkopau: „Ich freue mich sehr über das Engagement der Stadtwerke und bin überzeugt: Die Errichtung eines modernen Glasfasernetzes wird unsere Gemeinde als Wohn- und Unter-nehmensstandort noch attraktiver machen.“Vertragsabschluss zum 1. August möglichDaten austauschen, Musik herunterladen, Videos anschauen: Diese und andere Anwendungen eines schnellen Internetanschlusses sind inSchkopau ab August verfügbar. Rund 900 Haushalte können dann mit bis zu 100 Megabit pro Sekunde durchs Netz surfen.„MER.Surf & Fon“, das Produkt der Stadtwerke Merseburg für Internet und Telefonie, gibt es in drei Varianten. Alle drei beinhalten eine Daten-flatrate sowie eine Telefonflatrate ins deutsche Festnetz.Welche genaue Geschwindigkeit einem Haushalt zur Verfügung steht, erfahren Interessenten ab 1. Juni auf der Website der Stadtwerke Mer-seburg (siehe Link unten). Dort kann man sich außerdem über die Details zu den einzelnen Produkten informieren und bequem das Auftrags-formular zum Vertragsabschluss ausfüllen. Ein umfassendes Beratungs-angebot zum schnellen Internet erwartet die Kunden zudem im Kunden-zentrum in der Großen Ritterstraße.Interessant für Geschäftskunden: Mit einem direkten Anschluss an das Glasfasernetz der Stadtwerke Merseburg ist es möglich, noch schnellere Übertragungsraten – sogar bis zu 1 000 Mbit/s – zu erreichen.Link: www.stadtwerke-merseburg.de/internet



Bildinformation: Guido Langer, Geschäftsführer der Stadtwerke Merseburg, und Andrej Haufe, Bürgermeister der Gemeinde Schkopau, beim ersten Spatenstich (v. l. n. r.) Foto: Steffen Runke