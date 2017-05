Sterne der Erde

(fair-NEWS)

Anregungen zur seelischen und geistigen HeilungWelche Aufgabe habe ich in der Welt? Wie kann ich mich selbst, die Menschheit und die gesamte Erde von Altlasten befreien und in der seelischen und geistigen Entwicklung voranbringen? Die in diesem Buch dargebotenen Inspirationen dienen der Entwicklung der eigenen Spiritualität.Die Leserinnen und Leser erfahren, wo sie derzeitig stehen und erhalten die für sie jeweils passende Unterstützung, um ihre seelische und geistige Heilung weiter voranzutreiben. Die einfachen, aber energievollen Übungen und Meditationen laden dazu ein, den persönlichen Prozess auf eine sanfte, aber kraftvolle Weise zu unterstützen.Erwachende und bereits erwachte Menschen sowie alle, die sich angesprochen fühlen, finden in diesem Buch neue Impulse für den Weg ins Licht. Sie lernen, ihr Herz zu befreien und ihre Seele zu stärken. Durch die Verschmelzung mit dem Christusbewusstsein, wird es möglich, alle Verurteilungen loszulassen. Unser aller Verbundenheit wird spürbar, wenn wir uns mit der Quelle in uns verbinden.Über die AutorinDr. Eva-Ria Tiefengruber ist Psychologin, Mentaltrainerin nach Tepperwein und hat diverse Ausbildungen im energetisch-spirituellen Bereich durchlaufen. Sie arbeitet vorwiegend und mit Hingabe in Einzelsitzungen, hält Vorträge und veranstaltet Seminare. All ihre Tätigkeiten sind von dem tiefen Wunsch geprägt, Menschen allumfassend zu helfen, sie in die Liebe zu bringen - zu sich selbst und allem, was ist.ISBN 978-3-96051-696-5Paperback9,99 EUR



