RAL Gütezeichen: Eine sichere Wahl für den Urlaub

(fair-NEWS) Bonn, 11.05.2017 - Damit der Sommerurlaub zum vollen Erfolg wird, ist besonders bei der Unterkunft Qualität gefragt. Für ein Viertel der Deutschen stellen Enttäuschungen rund um die Beherbergung das größte Hindernis für gelungene Ferien dar. Auch die An- und Abreise bietet laut einer von TNS Emnid durchgeführten Umfrage hohes Stresspotential. Urlauber, die sich auf RAL Gütezeichen verlassen, sind auf der sicheren Seite. Die RAL Gütezeichen Landurlaub, Urlaub auf dem Bauernhof und Urlaub auf dem Winzerhof stehen ebenso wie das RAL Gütezeichen 50plus Hotels für Ferien, die individuellen Bedürfnissen gerecht werden. Das RAL Gütezeichen Buskomfort garantiert eine angenehme Anreise.



Ferien auf dem Land bieten vielfältige Urlaubserlebnisse für jung und alt - von Wandertouren in idyllischer Umgebung bis hin zum Ponyreiten für Kinder. Doch nicht immer bedeutet Urlaub auf einem Bauernhof auch, dass die Gäste aktiv in das Landleben eingebunden werden. Urlauber, die nach einer Unterkunft für Ferien in der Natur suchen, sollten sich daher im Vorfeld gut über das sie erwartende Angebot informieren. Die RAL Gütezeichen Landurlaub, Urlaub auf dem Bauernhof und Urlaub auf dem Winzerhof bieten Orientierungshilfe. Höfe, die mit dem RAL Gütezeichen ausgezeichneten Urlaub auf dem Bauernhof anbieten, lassen ihre Gäste landwirtschaftliche Tätigkeiten hautnah erfahren und je nach Angebot können sie auch selbst mit anpacken. Auf Winzerhöfen haben die Feriengäste Gelegenheit neben Weinverkostungen auch an Weinberg- oder Kellerführungen teilzunehmen oder bei der Weinlese zu helfen. An die Qualität der Beherbergung werden ebenfalls hohe Ansprüche gestellt. Ferienhöfe mit dem RAL Gütezeichen stehen für Sauberkeit und ein gepflegtes Erscheinungsbild. Ferienwohnungen und -häuser sind mit allen wichtigen Utensilien zur Zubereitung von Mahlzeiten ausgestattet und harmonisch eingerichtet. Zusatzangebote wie Reitunterricht durch qualifizierte Trainer oder rollstuhlgerechte Unterkünfte, werden gesondert gekennzeichnet.



Unterkünfte für reife Ansprüche



Die Vorstellung von gelungenen Ferien unterscheidet sich von Generation zu Generation. Urlauber im besten Alter haben zumeist andere Anforderungen an ihre Unterkunft als junge Familien. Anspruchsvolle Hotels, in denen besonderer Wert auf Komfort und Gastlichkeit gelegt wird, sind für sie eine gute Wahl. Das RAL Gütezeichen 50plus Hotel ist ein Wegweiser zu Unterkünften, die den Bedürfnissen reiferer Gäste besonders gerecht werden. Entsprechend gekennzeichnete Hotels bieten neben generationengerechter Ausstattung und Bewirtung gehobenen Komfort und eine ausgesprochene Servicequalität. Kleine Aufmerksamkeiten und eine persönliche Begrüßung versprechen Wohlfühlatmosphäre. Für das Einhalten der hohen Standards sorgen, wie bei allen RAL Gütezeichen, regelmäßige interne wie externe Überwachungen durch neutrale Prüforganisationen.



Entspannt am Urlaubsort ankommen



Aber nicht nur die geeignete Unterkunft macht eine Urlaubsreise zum gelungenen Erlebnis. Eine stressfreie Anreise zum Urlaubsort sorgt vom ersten Ferientag an für Erholung. Das RAL Gütezeichen Buskomfort steht für eine bequeme und umweltfreundliche Fahrt in die Ferien. Reisebusse mit dem RAL Gütezeichen sind je nach Ausstattung mit drei bis fünf Sternen gekennzeichnet. In Fahrzeugen der "Komfort-Class" mit drei Sternen können Busreisende beispielsweise mit mindestens 68 Zentimeter Abstand zwischen den Sitzen und damit ausreichender Beinfreiheit rechnen. Alle Busse bieten zudem eine Bordtoilette, Klimaanlage, Miniküche und WLAN für einen angenehmen Aufenthalt auch auf längeren Fahrten. Die Sauberkeit der Fahrzeuge ist dabei eine Selbstverständlichkeit.