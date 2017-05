David Hasselhoff kommt zur FedCon 26 in Bonn

(fair-NEWS)

(Mynewsdesk) Passend zum Start von Guardian of the Galaxy 2 haben wir den Hollywood Star David Hasselhoff zu Gast auf der FedCon 26.David Hasselhoff ist den meisten als Hauptdarsteller aus den erfolgreichen TV-Serien Knight Rider und Baywatch - Die Rettungsschwimmer von Malibu bekannt.Darüberhinaus spielte er im Science-Fiction Film Star Crash – Sterne im Duell. Sein Cameo in Guardians of the Galaxy 2 wird wohl unvergessen bleiben, wie auch seine Rolle in Sharknado 3. Im Juni läuft der neue Baywatch Film an, in dem er ebenfalls mitspielen wird.Weitere Stargäste sind unter anderem Matt Smith (Doctor Who), Jenna Coleman (Doctor Who) und passend zum 30. Jubiläum von Raumschiff Enterprise – Das nächste Jahrhundert, Denise Crosby, Marina Sirtis, LeVar Burton, John de Lancie, Gates McFadden und viele mehr.Die FedCon findet vom 02. Juni - 05. Juni im Hotel Maritim Bonn statt.Tickets sowie weitere Informationen stehen online unter www.fedcon.de bereit.PRESSE-KONTAKT:Kathleen MroskTel.: +49 171 315 7245E-Mail: kathleen.mrosk@fedconevents.com



