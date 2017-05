NewTec mit neuer Organisationseinheit "Product Engineering"

(fair-NEWS)

Pfaffenhofen a. d. Roth, 11. Mai 2017. Die NewTec GmbH, Spezialist für sicherheitsrelevanteelektronische Systeme, schafft mit der neuen Abteilung "Product Engineering" dieorganisatorische Grundlage für einen Ausbau der Entwicklung eigener Produkte vor allem inden Bereichen funktionale Sicherheit (Safety) und Embedded Security. Leiter der neuenOrganisationseinheit wird Thomas Mack, Senior Safety Consultant und Produktmanager beiNewTec. Angesiedelt ist die neue Einheit im Bereich Vertrieb und Marketing, der von MatthiasWolbert verantwortet wird.Mit einem eigenen Bereich für Produktentwicklungen trägt NewTec der großen Nachfrage nachverlässlichen Lösungen im Umfeld von Safety und Security Rechnung. Die neue Einheit ProductEngineering wird sich zu Beginn vor allem auf die Produktentwicklung im Zusammenhang mitlaufenden oder in Planung befindlichen Förderprojekten konzentrieren. So wird z. B. derzeit imRahmen des EU-geförderten Projekts Safe4Rail das Verifikationswerkzeug NTonTrack entwickelt, mitdem Hersteller von Schienenfahrzeugkomponenten ihre Produkte auf Kompatibilität prüfen können.Parallel entsteht mit NTSafeDrive eine unabhängige Plattform für sichere Antriebstechnik. Einweiteres Beispiel sind Produktentwicklungen im Förderprojekt DEVEKOS ("DurchgängigesEngineering für sichere, verteilte und kommunizierende Mehrkomponentensysteme") für Industrie-4.0-Netzwerke."Als führende Experten für Safety- und Security-Lösungen ist es unser Ziel, als der wichtigsteAnsprechpartner für sichere Produkte und Anwendungen wahrgenommen zu werden", so MatthiasWolbert, Leiter Marketing und Vertrieb bei NewTec. "Mit unseren Standardplattformen für Safety undSecurity erhalten Kunden äußerst attraktive und sofort einsetzbare Komplettlösungen, mit denen sieZeit und Kosten sparen können."Bereits jetzt können interessierte Unternehmen erste Produkte aus dem genannten Umfeld erwerben:Das SafeFlex FSDK ist ein Evaluationsboard, das im Paket mit Entwicklungslösungen, IP-Cores,Dokumentationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen Anwender bei der Entwicklung von FPGAbasiertenSicherheitsmodulen unterstützt. Es erfüllt die Vorgaben der IEC 61508 bis SIL 3 sowie derISO 13849 bis PI e Kat 4.Mit dem IDC-BoosterPack bietet NewTec ein Referenz-Design für präzise kapazitive Messtechnik imBereich der Industrieautomatisierung. Highlight ist das Single-Chip-Frontend auf Basis des Ultra-Low-Power-Audiocodecs TLV320AIC3254. Es implementiert ein von Texas Instruments patentiertesVerfahren zum Erfassen komplexer Impedanzen, das einen großen Messbereich abdeckt und sehrniedrige Signalpegel auch in Gegenwart starker Störsignale, wie sie im Produktionsumfeld üblich sind,zuverlässig erfassen kann.



Bildinformation: Thomas Mack, Senior Safety Consultant und Produktmanager bei NewTec