Save the date! Am 18.05. Tag der offenen Tür bei der SMBS

Die University of Salzburg Business School (SMBS), eine der wichtigsten Adressen für postgraduale Weiterbildung in Österreich, lädt zum Open House am 18. Mai 2017 ab 17:00 Uhr. Am neuen Standort im Herzen Salzburgs erhalten Besucher Informationen über das breite Weiterbildungsprogamm und eine erste Entscheidungshilfe, welches MBA-, Ph.D- oder Masterprogramm das Richtige sein könnte. Beim Schnellcheck der Bewerbungsunterlagen erfahren Interessenten vor Ort, ob die Studienvoraussetzungen erfüllt sind. Natürlich lädt die Open House-Veranstaltung zum Netzwerken in Reinkultur.Nebenberuflich zum Ph.D., MBA, Master oder Universitätszertifikat? An der SMBS ist es möglich, nebenberuflich zu studieren und mit einem international anerkannten akademischen Grad abzuschließen. Für den diesjährigen Tag der offenen Tür hat man sich für die Besucher etwas Besonderes einfallen lassen: Beim Schnell-Check der Bewerbungsunterlagen können Interessenten Ihre Studienvoraussetzungen direkt vor Ort prüfen lassen. "Wir empfehlen, die eigenen Bewerbungsunterlagen zur Open House-Veranstaltung mitzubringen. So erhält man gleich vor Ort einen Überblick, welches postgraduale Studium in Frage kommt", so Beatrix Rumpl, Marketing der SMBS.Berufsbegleitende Studienprogramme an der SMBS Salzburg mit internationalen KooperationenDie University of Salzburg Business School ist spezialisiert auf postgraduale Lehrgänge und bietet als internationale renommierte Einrichtung für berufsbegleitende Weiterbildung verschiedene MBA- und Masterprogramme, Doktoratsstudien sowie Universitätskurse an. Durch die zahlreichen, weltweiten Kooperationen kann ein berufsbegleitendes Studium mit Auslandsmodulen und internationalem Unterricht zu einem einzigarten Lehrgang werden. Der berufsbegleitende Lehrplan der SMBS-Programme schafft eine optimale Kompatibilität von Studium mit Berufs- und Privatleben.Postgraduale Weiterbildung für Führungskräfte - Informationen beim Open HouseIm Rahmen der Open House Veranstaltung besteht die Möglichkeit, sich im persönlichen Gespräch über die vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten zu informieren. Auch speziell für Führungskräfte mit Aufsichtsratsambition bietet die SMBS berufsbegleitende Zertifikatslehrgänge. Einer davon ist das Directors Program, das im Juni 2017 startet. Das Premiumprogramm in Kooperation mit Ernst + Young und PricewaterhouseCoopers ist eine kompakte Ausbildung, die sich an Führungskräfte richtet, die in der Steuerung und Kontrolle von Finanzen, Risiken und Unternehmensstrategien fit werden wollen. Alle Informationen zum Directors Program gibt es unter <a href="www.smbs.at/studium/studium/zertifikatslehrgaenge/directors-program.html">www.smbs.at/studium/studium/zertifikatslehrgaenge/directors-program.html</a>Save the Date: 18. Mai 2017 - Open House der SMBSWann: 18.05.2017, 17:00 - 20:00 UhrWo: SMBS - University of Salzburg Business School, Sigmund-Haffner-Gasse 18, 5020 SalzburgUm Anmeldung bei maria.marschall@smbs.at wird gebeten.Weitere Informationen zum Tag der offenen Tür: <a href="www.smbs.at/presse/smbs-news/news/artikel/open-house-tag-der-offenen-tuer-an-der-smbs-donnerstag-18052017.html">www.smbs.at/presse/smbs-news/news/artikel/open-house-tag-der-offenen-tuer-an-der-smbs-donnerstag-18052017.html</a>



Bildinformation: Tag der offenen Tür bei der SMBS