Algemene Begraafplaats Akerstraat Heerlen von Jan Teunissen beim Helios-Verlag

Voorwoord schrijver Dit is niet het eerste boek over een begraafplaats. Milaan, Parijs en Praag werden al veel beschreven. Ook in Nederland is over begraafplaatsen geschreven, bv. Maastricht, Roermond, en Venlo. Het eerste kerkhof in Heerlen was om de St. Pancratiuskerk heen (de hof om de kerk). De tweede begraafplaats werd in gebruik genomen in 1820 en bevindt zich op een paar honderd meter van voornoemde kerk. De derde begraafplaats is in gebruik genomen op 1 mei 1971 aan de buitengrens van de gemeente Heerlen bij Imstenrade. Enkele begraafplaatsen zijn eigendom van de gemeente Heerlen. Andere zijn in handen van parochies.Onderstaande lijst geeft een overzicht van een aantal kerkhoven en begraafplaatsen binnen de grenzen van de gemeente Heerlen. Heerlen, Akerstraat. Heerlen, Dr. C. Meulemanstraat Heerlen. Imstenraderweg Hoensbroek, Eikenweg. Hoensbroek, Hommerterweg Hoensbroek. Kampstraat. Hoensbroek, Randweg Hoensbroek, St. Jansstraat. Hoensbroek, Verlengde Wilhelminastraat. Hoensbroek, Heerlerweg. Hoensbroek, St. Janskerk. Hoensbroek, markt.De schrijver is, gezien het onderwerp, bij zijn werk met de grootste mogelijke voorzichtigheid te werk gegaan. De verhalen over overleden personen komen voor een gedeelte uit zijn zes boeken "Heerlense Zakenmensen uit de 20ste eeuw". Deel 1: v.d. Camp, Camps, Coumans, Koolen, Martens, Ubachs, Verouden. Deel 2; Jansen, Levels, Pelt, Robertz, Savelbergh, Schiffers, Simons, J. v. Wersch. Deel 3: Begas, Custers, Emonds, Keulaerds, Quanjel, A. v. Wersch, W. v. Wersch. Deel 4: Bour, Geijsel, Loo v., Vaessen, F. v. Wersch Deel 5: Vlek, Pot, Cohnen, Lichtenberg, Schunck, Vrouenraets. Deel 6: Biessen, Nefkens, Keuls, Gubbels. 254 Seiten, Hardcover, 677 Abbildungen, DIN A4. Nähere Informationen beim <a href="www.helios-verlag.com/regionalliteratur/aachen-euregio/titel/algemene-begraafplaats-akerstraat-heerlen.html">Helios-Verlag</a>



Bildinformation: Algemene Begraafplaats Akerstraat Heerlen bei Helios-Verlag