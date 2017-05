Neueröffnung Unterwegs Leipzig

(fair-NEWS)

Seit Ende April ist das Outdoor-Fachgeschäft Unterwegs auch in Leipzig ansässig. In der Nikolaistraße 47-51, direkt in der Fußgängerstraße der Leipziger Innenstadt, bietet der Spezialist für Reiseausrüstung allen Outdoor-Enthusiasten und Reisebegeisterten eine große Auswahl an Outdoor-Artikeln.Auf zwei Etagen mit über 900 m² Verkaufsfläche präsentiert Unterwegs ein umfangreiches Outdoor-Sortiment aus den Bereichen Wandern, Trekking, Klettern und Reisen. Artikel namhafter Hersteller wie Fjällräven, Icebreaker, Vaude, Bergans, Deuter und Meindl sind hier ebenso vertreten wie die Produkte noch unbekannter, kleinerer Marken wie zum Beispiel Feuerwear, Sherpa, AKU, Reda Rewoolution oder E9. Auch kleinen Outdoor-Fans bietet Unterwegs ein umfangreiches Sortiment an Outdoorbekleidung und -ausrüstung. Das Highlght für Kinder ist aber bestimmt die Kletterwand, die hier bereit steht. So können die Kleinen gleich ihre neuen Kletterschuhe ausprobieren und sich natürlich ordentlich austoben.Um die Outdoorprodukte angemessen zu präsentieren und eine angenehme Einkaufsatmosphäre zu schaffen, setzt Unterwegs auf hochwertige Tischlerarbeiten aus Holz und auf eine gut ausgerichtete, energieeffiziente LED-Beleuchtung. Zudem legt Unterwegs besonders großen Wert auf eine persönliche, umfassende und fachgerechte Beratung sowie auf einen außerordentlichen Kundenservice.1987 wurde die erste Unterwegs Filiale in Wilhelmshaven eröffnet, was den entscheidenden Meilenstein der Erfolgsgeschichte des Outdoor-Spezialisten bedeutete. Dank großer Kompetenz und Erfahrung wurde die Firmengruppe schnell größer und wuchs zu einem der führenden Anbieter von Outdoor-Ausrüstung und -Bekleidung auf dem deutschen Markt heran. Die Leipziger Filiale ist mittlerweile die 20. Filiale der Unterwegs-Gruppe, die insgesamt 16 Städten in ganz Deutschland verteten ist. Seit 2003 wird das große Outdoor-Sortiment außerdem auch im Onlineshop auf www.unterwegs.biz angeboten.Seit seiner Gründung zeichnet sich das Unterwegs-Unternehmen durch stetigen Fortschritt und ein kontinuierliches, gesundes Wachstum aus. Nicht nur die Leipziger Filiale wurde dieses Jahr neu eröffnet: Anfang April erfolgte die Neueröffnung der 19. Filiale in Bonn. Im Sommer 2017 findet der Umzug der Filiale in Jever in eine bessere Lage statt.



Bildinformation: Außenansicht Unterwegs Leipzig