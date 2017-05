Uhrendesign wie ein Traum

(fair-NEWS)

Während der BASELWORLD erstmals vorgestellt und benannt nach dem lateinischen Wort für „Traum“: Jean Marcel präsentiert seine brandneue Armbanduhren-Kollektion „SOMNIUM“. In der Tat traumhaftes Uhrendesign bieten je zwei besonders flache Automatik-Chronographen und Handaufzugsuhren sowie sechs Day-Date-Automatikuhren.Der Gehäuserand ist bei allen Modellen betont schmal gehalten, wodurch das Zifferblatt deutlich größer wirkt, das Gehäuse ist mit 43 mm Durchmesser jedoch etwas schlanker als bei der Palmarium- und Mythos-Serie.Hergestellt in limitierter Auflage von 300 Stück, punkten die luxuriösen Zeitmesser mit feinster Qualität bei Material, Verarbeitung und Funktionalität. Unter dem 2-fach entspiegelten Saphirglas lassen sich Zeit- und – je nach Modell – Chronographen-Anzeigen ausgezeichnet ablesen. Die subtil strukturierte Zifferblatt-Gestaltung mit applizierten Indizes oder Ziffern zeigt die markentypisch extravagante Ästhetik.Im Innern der SOMNIUM-Modelle arbeiten ausschließlich ETA-Uhrwerke aus Schweizer Fertigung, die sich jeweils durch einen mehrfach verschraubten Saphirglas-Boden beobachten lassen. Das massive Edelstahl-Gehäuse ist bis 10 ATM druckfest, entsprechend einer Wassertiefe von 100 Metern.Der automatische SOMNIUM-Chronograph wird in zwei exklusiven Zifferblattvarianten angeboten. Mit lediglich 11,2 mm Bauhöhe ist er einer der flachsten Automatik-Chronographen der Welt. Einen Schritt in Richtung Haute Horlogerie unternimmt Jean Marcel mit dem veredelten Chronographen-Kaliber JM-A10 auf Basis eines ETA 2894-2 in Top-Ausführung – mit Glucydur-Unruh, gebläuten Werkschrauben und edlen Schliffen.Ebenfalls zu den weltweit flachsten Vertretern ihrer Gattung zählt die SOMNIUM-Handaufzugsuhr mit 6,8 mm Bauhöhe. Auch sie ist in zwei Zifferblattvarianten erhältlich, als Uhrwerk fungiert das ETA-Basiskaliber Peseux 7001.Von der SOMNIUM-Automatikuhr mit Day-Date-Anzeige stehen gleich sechs Zifferblatt-Varianten zur Auswahl – alle im geschützten Vertical-Limit®-Design mit ausgeschriebenem Wochentag in Deutsch. Das 10,8 mm flache Gehäuse beherbergt ein ETA-Basiskaliber 2836-2 Élaboré mit besonderer Veredelung.Neben der Qualität der Gehäusekomponenten haben Zuverlässigkeit und Präzision des Uhrwerkes absolute Priorität. So sind alle mechanischen Uhrwerke von Jean Marcel penibel feinreguliert – der entsprechende Nachweis findet sich in einem handsignierten Gangwertezertifikat, das jeder mechanischen JM-Uhr beiliegt.Am ausgesuchten Leder-Armband in vornehmer Ausführung lässt sich jede Jean Marcel SOMNIUM komfortabel tragen, die leicht bedienbare JM-Doppelfaltschließe sorgt für sicheren Halt und ermöglicht ein bequemes An- oder Ablegen der Uhr.Die in streng limitierter 300er-Auflage gefertigten SOMNIUM-Uhren von Jean Marcel kosten zwischen 995 und 2.395 Euro und können direkt online auf der Herstellerseite www.jeanmarcel.com gekauft werden.



Bildinformation: Uhrenserie Jearn Marcel SOMNIUM: Schweizer Mechanik, limitiert auf weltweit 300 Stück / Jean Marcel Montres GmbH