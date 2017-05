Jetzt auf DVD: "Tabata & more - die große Bikini-Challenge" in Kooperation mit FIT FOR FUN

(fair-NEWS)

Am Strand eine gute Figur machen? Kein Problem mit der großen FIT FOR FUN-Bikini Challenge - und das in Rekordzeit! Denn das extrem effektive Intervalltraining kommt in kurzen, intensiven Einheiten daher. Nicht umsonst sind Leistungssportler, aber auch Fitness-Fans aus aller Welt begeistert von dieser innovativen Trainings-Methode, die auf den japanischen Sportwissenschaftler Dr. Izumi Tabata zurückgeht.Tabata & more - so funktioniert"sDas Bikini fit-Programm sorgt mit einer durchdachten Kombination aus Tabata-Einheiten und Fatburner-Basics für-eine bestmögliche Fettverbrennung-eine sichtbar straffere und schlankere Figur-mehr Ausdauer und Fitness.Die einzelnen Intervalle des hochintensiven Trainings bestehen aus jeweils zwei Übungen, die 20 Sekunden lang ausgeführt werden, im Wechsel mit zehn Sekunden Erholungspause.Bikini-Erfolg für jedermannFitness-Expertin Julia Schuppel erklärt die einzelnen Tabatas und Übungen im Komplettprogramm genau und zeigt Variationen in verschiedenen Schwierigkeitsstufen - ideal zum Abnehmen für Einsteiger. Sie können die Anzahl und Intensität der Durchgänge selbst bestimmen und sich langsam steigern.Fortgeschrittene starten mit den "Tabata-Quickies" gleich voll durch, indem sie die intensiven Sequenzen der Kurzprogramme mit weniger Erklärungen einzeln oder hintereinander weg trainieren.Über Julia SchuppelJulia Schuppel ist seit dem Jahr 2001 lizenzierte Group Fitness Trainerin (IFAA). Die Fitness-Expertin entwickelt und präsentiert Workouts und Trainingsprogramme für Online & DVD. Im Unterricht sorgt sie in den Bereichen Muskelaufbau, Ausdauertraining und Tanz mit ihrer positiven Art für viel gute Laune und Motivation!Weitere Infos und Kontakt:Julia.schuppel@gmx.deDie DVD ist im Handel oder unter www.fitnessRAUM-shop.de erhältlich.



Bildinformation: FIT FOR FUN Tabata & more - Die große Bikini-Challenge von und mit Julia Schuppel (Bildquelle: UPMC GmbH / Fotograf Jon Hernandez)