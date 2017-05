Immer in Reichweite: Die gesamte Krankengeschichte sicher in einem Gesundheitskonto

(fair-NEWS)

Ab sofort bietet das HELIOS Klinikum Krefeld seinen Patienten das persönliche Gesundheitskonto in Kooperation mit der Plattform vitabook an.Wer kennt es nicht? Durch einen Unfall, eine Erkrankung oder einen Arztwechsel werden alte Röntgenbilder, Arztbefunde oder andere medizinische Daten plötzlich wieder wichtig. Doch allzu häufig sind sie zum Zeitpunkt und am Ort des Bedarfs nicht verfügbar, oder sogar ganz abhandengekommen. Patienten des HELIOS Klinikum Krefeld kann das in Zukunft nicht mehr passieren: „Unser Lebensumfeld ist längst digital. Auch unsere Patienten wünschen sich eine schnelle Verfügbarkeit von Informationen zu ihrem stationären Behandlungsaufenthalt. Deshalb stellen wir auf Wunsch ab sofort Befunde, Diagnosen und Arztbriefe unmittelbar nach Beendigung eines Aufenthalts in digitaler Form zur Verfügung. Wir sehen darin einen echten Mehrwert für unsere Patienten“, erklärt Klinikgeschäftsführer Alexander Holubars.Wichtige Daten jederzeit verfügbarMöglich wird dieser Service durch ein persönliches Online-Gesundheitskonto der Plattform vitabook, das Patienten selber verwalten. Neben Informationen zum stationären Behandlungsaufenthalt lassen sich hier auch bereits vorhandene Gesundheitsdokumente wie Ausweise, Pässe und Laborergebnisse in das persönliche Gesundheitskonto einpflegen. Der Kontoinhaber kann zudem bisherige Befunde, Angaben zu bekannten Allergien, seinen Impfstatus und regelmäßig einzunehmende Medikamente eintragen. Das ermöglicht Patienten nicht nur den eigenen Überblick über ihre Krankengeschichte: Die im digitalen Gesundheitskonto enthaltenen Daten können weiterbehandelnden Ärzten, Apothekern und Therapeuten je nach Wunsch und Bedarf zur Verfügung gestellt werden. Das ermöglicht allen Beteiligten, sich auf eine Behandlung oder einen anstehenden Krankenhausaufenthalt optimal vorzubereiten.HELIOS Klinikum Krefeld ist PilothausDass dieser neue Service unter allen 112 HELIOS Kliniken ausgerechnet in Krefeld pilotiert wird, ist kein Zufall: „Um in ein so innovatives Projekt wie die patientengeführte Gesundheitsakte einzusteigen, braucht es im medizinischen Bereich der Klinik einen hohen Digitalisierungsgrad. Am HELIOS Klinikum Krefeld sind alle wichtigen Systeme – von der Radiologie, übers Labor bis hin zur Kardiologie – digital am Krankenhausinformationssystem angebunden“, erläutert Kay Siercks, Regionalleiter IT der HELIOS Region NRW.Sichere SacheAls Fachmann für die sensiblen Krankendaten war ihm das Thema „Sicherheit“ besonders wichtig: „Die Übertragung der Dokumente aus dem Krankenhausinformationssystem in das Gesundheitskonto erfolgt nur nach Zustimmung des Patienten, die zu jedem stationären Aufenthalt über eine Datenschutzerklärung neu eingeholt wird. Der Patient alleine ist also Eigentümer seiner digitalen Krankenakte. Für den Datentransfer nutzen wir eine gesicherte Verbindung zu vitabook.“ Das Unternehmen vitabook wiederum setzt auf die Microsoft Cloud Deutschland, weil sie mit ihrem rein deutschen Datensicherheits-Konzept als eine der innovativsten und sichersten Cloud-Lösungen der Welt gilt.Kooperation mit dem Anbieter vitabookvitabook ist die erste Cloud, in der sich das gesamte deutsche Gesundheitssystem in Form eines patientenzentrierten Gesundheitskontos wiederfindet. „Der Patient erhält dadurch die Möglichkeit, sein eigenes, individuelles Netzwerk aus persönlichen Behandlern zu bilden und seine gesundheitlichen Belange zeit- und ortsunabhängig online abzuwickeln: Terminanfragen, Rezept- und Medikamentenbestellungen sind nur einige der Leistungen, die selbstbestimmte Patienten über das digitale Gesundheitskonto online anfordern können. Jegliche Art von Gesundheitsdokumenten und Gesundheitsinformationen können hier durch den Patienten selbst gespeichert werden. Auch Arztrechnungen lassen sich digital empfangen und können samt Begleitschreiben direkt an die PKV weitergeleitet werden“, zählt Thomas Engels, Gesellschafter der vitabook GmbH, die Vorteile auf. Analog zu einem Online-Bankkonto bietet die sogenannte Gesundheits-IBAN den sicheren Zugang zum Online-Gesundheitskonto. Über diese Kontonummer für Gesundheitsdaten kann jeder Patient sicher Daten empfangen und beim Arztbesuch einen Notfalldatensatz bereitstellen.Die Gebühren für das Gesundheitskonto in Höhe von 1,95 Euro monatlich werden für Patienten des HELIOS Klinikum Krefeld dauerhaft übernommen.Pressekontakt:HELIOS Klinikum KrefeldMarina DorschLutherplatz 40 – 47805 KrefeldTel.: 02151 32 – 1433marina.dorsch@helios-kliniken.devitabook GmbHMarkus Bönig (Geschäftsführer)Hauptstraße 4121266 JesteburgTel.: 040 - 537 98 15 01markus.boenig@vitabook.de



Bildinformation: Urheber: Helios Klinikum Krefeld