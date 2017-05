Filialeröffnung der KERN Group in Utrecht

(fair-NEWS)

Mit der Eröffnung der neuesten KERN-Filiale in Utrecht und dem damit bereits zweiten Standort innerhalb eines Jahres in den Niederlanden arbeitet der internationale Spezialist für fremdsprachliche Kommunikation weiter an einer flächendeckenden Unterstützung niederländischer Partner und Kunden.Frankfurt, Utrecht. Nur wer die Bedürfnisse seiner Kunden versteht, kann vollumfänglich zufriedenstellende, individuelle Lösungen kreieren. Als globaler Sprachdienstleister war es der KERN Group seit jeher wichtig, nicht nur international verfügbar, sondern auch vor Ort präsent zu sein. Denn nur wer auch die lokale Marktsituation und das regionale Umfeld im Blick hat, kann für die vollumfängliche Zufriedenheit seiner Kundschaft garantieren.Um neben den wichtigsten niederländischen Zentren Amsterdam und Rotterdam auch Kunden im Landesinneren noch effektiver betreuen zu können, entschied sich der Full-Service-Dienstleister im globalen Sprachenmanagement dazu, einen weiteren Standort in Utrecht zu eröffnen. Die viertgrößte Stadt der Niederlande ist Hauptsitz vieler Unternehmen im Dienstleistungssektor, die auf persönlich zugeschnittene multilinguale Lösungen angewiesen sind.Mit einem festen Team, was sich intensiv mit den Bedürfnissen von Dienstleistern in der nahen Region beschäftigt und gleichzeitig über internationales Know-how verfügt, liefert die KERN B.V. seit dem 18. April genau die Sorte an vollumfänglicher Unterstützung, die vor Ort benötigt wird und die bisherigen Zentren Amsterdam und Rotterdam ideal ergänzt. „Die persönliche, individuelle Betreuung unserer Geschäftspartner war seit jeher eines unserer wichtigsten Prinzipien. Wir hoffen und glauben fest daran, mit unserem neuesten Standort das day-to-day Business unserer Auftraggeber noch effektiver mit umfassenden multilingualen Leistungen begleiten zu können“ schließt Thomas Kern, Mitglied des Vorstandes der KERN Group.



Bildinformation: KERN Group