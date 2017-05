PR-Etat: ELEMENT C kommuniziert für freelance.de

Pressemitteilung von Freelance.de

(fair-NEWS) München, 11. Mai 2017__ ELEMENT C, inhabergeführte Agentur für PR und Design, betreut ab sofort den Kommunikations-Etat von freelance.de und wird den Marktplatz bei allen PR-Aktivitäten begleiten. Der Schwerpunkt liegt auf der Etablierung des Unternehmens als Spezialist in dem dynamischen Umfeld der Freiberufler und Projektarbeit.



freelance.de ist in Deutschland der größte Marktplatz, der Freelancer sowie Unternehmen, aus allen Branchen, bei der Suche nach Projekten bzw. freiberuflichen Experten unterstützt. Seit April 2007 bietet freelance.de einen Mix aus "State of the Art"-Technologie und persönlichem Kontakt im deutschsprachigem Raum.



"Als Marktplatz sind wir das Bindeglied zwischen Freelancer und Auftraggeber und legen großen Wert auf individuelle Beratung sowie fachliche Expertise - genau das suchen wir auch bei einem Partner. Mit ELEMENT C haben wir genau die richtige Agentur für unsere PR-Arbeit gefunden", sagt Simon Gravel, CEO von freelance.de.



Christoph Hausel, Co-Owner & Managing Director von ELEMENT C, ergänzt: "Bei freelance.de können Kunden mit den Besten aus jeder Branche arbeiten - das ist auch unser Anspruch. Somit freuen wir uns, eine weitere spannende Brand unterstützen zu dürfen."

Über freelance.de

freelance.de bietet ein regionales Profil- und Projektportfolio und gewährleistet hierbei höchste Qualitätsstandards, zertifiziert nach PCI DSS.

freelance.de wurde 2007 gegründet und zielt mit mehr als 128.000 registrierten Nutzern, täglich 1.000 Bewerbungen und über 400 neuen Projekten vorrangig auf Kunden aus der DACH-Region.

Weitere Informationen unter www.freelance.de



Über ELEMENT C

ELEMENT C ist eine inhabergeführte Agentur für PR und Design in München. Seit 15 Jahren entwickelt die Agentur strategisch passgenaue und individuelle Kommunikationskonzepte. Durch das interdisziplinäre Zusammenspiel von zielgruppengenauer PR und unvergesslichem Design verankert ELEMENT C Unternehmen und Brands erfolgreich und langfristig im Markt. Mit einem eigenen, weltweiten Netzwerk an Partneragenturen deckt ELEMENT C auch optimal Herausforderungen in internationalen Märkten ab.

Weitere Infos unter www.elementc.de

