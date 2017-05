Wundermailing – Big-Data-Analysen für Marketingexperten

(fair-NEWS)

Unterschleißheim – 3. Mai 2017 – pmOne Analytics, die Advanced Analytics Einheit der pmOne AG, hat mit Wundermailing eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung auf den Markt gebracht, die Marketingkampagnen optimieren soll. Häufig sind Kampagnendaten vorhanden, daraus werden aber keine Optimierungsschritte abgeleitet. Diesen Missstand soll Wundermailing beheben.Wundermailing automatisiert den Datenanalyseprozess mit benutzerdefinierten Algorithmen und prädiktiven/vorhersagende Analysen. Durch automatisiertes Machine Learning hinter dem Service werden Marketing-Plattformen intelligent. Am Ende ist jeder Marketingmitarbeiter in der Lage, ob technisch versiert oder nicht, voll optimierte, datengesteuerte Kampagnen so starten, wie es ein Team von Datenspezialisten auch täte. Die SaaS-Lösung eignet sich für kleine, mittelständische Unternehmen wie auch für Großkonzerne.Speziell E-Mail-Marketing-Plattformen, deren Hauptzweck es ist, Funktionalitäten für das Senden und Designen von Massen-E-Mails zu bieten, fehlt das Verständnis der individuellen Kundenprofile und Verhaltensweisen. Die Big Data-Analyse erfolgt in der Regel von spezialisierten Datenteams, die sich viele Unternehmen jedoch nicht leisten können. Bisweilen fehlt Analyseteams auch die Erfahrung in der Datenverwaltung. Beide Situationen setzen Unternehmen dem Risiko aus, von der Konkurrenz überholt zu werdenWundermailing behebt dieses Problem, indem es Marketingfachleute befähigt und eine weitere intelligente Ebene zu Marketingplattformen hinzufügt, egal ob E-Mail, mobile oder andere Kanäle. Das Programm arbeitet mit den von Marketingplattformen gesammelten Tracking-Daten, kombiniert sie mit zusätzlichen Kundeninformationen und generiert individuelle Kundenprofile mittels Machine Leaning. Wundermailing weiß, welche Produkte Kunden suchen und welche nicht und kann damit die optimalen Kampagnen für diese Zielgruppe in vollautomatischer Weise generieren.„Viele unserer Kunden verfügen auf ihren Marketingplattformen über die Daten, die sie für ihre Kampagnen benötigen. Aber sie wissen nicht, wie man sie nutzen kann, um die nächsten Schritte daraus abzuleiten. Big Data Analytics ist ein relativ neues Feld für Marketingfachleute. Die wenigsten sind allerdings geschult im Bereich Big Data Analysis. Das ist ein Problem für viele Unternehmen heute. Unsere Software bietet dafür die Lösung", sagte Marcel Franke, Produktmanager, Wundermailing.Mithilfe von Wundermailing könnten sich die Unternehmen kostspielige Drittanbieter sparen, so Franke. „Mit einem einfachen Plug-and-Play-Setup sei das die erste SaaS-Lösung ihrer Art aus Deutschland“; so Franke.Wundermailing nutzt eine Vielzahl von Azure-Diensten wie die Azure SQL-Datenbank für die Speicherung von Daten in voller Auflösung (z.B. rohe Tracking-Daten), Azure Data Factory, um eine Verbindung zur Vielfalt der Newsletter-Systeme zu gewährleisten, Azure ML als Umfeld unsere Machine Learning-Modelle, sowie Power BI für Dashboarding und Visual Analytics.



Bildinformation: Wundermailing