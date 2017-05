Wartburg-Festival 2017

(fair-NEWS)

Love AffairsDie Definition des aus dem französischen stammenden Wortes "Affaire" sind vielseitig, von "einer Angelegenheit", über eine "flüchtige oder skandalöse Liebesbeziehung" bis hin zu einer "Staatsaffäre". Eine ganz einfache Deutung gefällt mir jedoch am besten: "à " zu deutsch "zu" und "faire" zu deutsch "tun" - "zu tun". Als ich 2003 auf der Fahrt von Leipzig nach Köln von weitem die faszinierende Wartburg hoch über dem Thüringer Wald sah, begann so meine "Affaire" mit dieser geschichtsträchtigen Burg, umwoben von Luther, Wagner und seinem Sängerkrieg, Liszt und der heiligen Elisabeth in der bezaubernden Stadt Eisenach, wo Bach, Molter und Telemann wirkten. Als ich sie sah, war es für mich "à faire" / zu tun, ich mußte an diesem bezaubernden Ort spielen. So eröffneten wir 2004 das 1. Wartburg Festival in dem hoch über der Stadt thronenden Wahrzeichen, das bis heute einen magischen Zauber auf mich ausübt.Im Schaffen von Johann Sebastian Bach hatte die Trompete eine große Bedeutung. Eine h-moll Messe, ein Weihnachtoratorium, das 2. Brandenburgische Konzert wären ohne Trompetenklänge unvorstellbar. Ganz anders war dies bei Wolfgang Amadeus Mozart. Er mochte die Trompete überhaupt nicht, weil sie ihm zu laut war. Man weiß aus einem Brief, den der junge Wolfgang Amadeus an seinen Vater Leopold schrieb, dass er ein Trompetenkonzert komponierte. Leider ist dieses bis heute verschollen. Experten vermuten, dass es keines seiner schönsten Werke war, weil er das Instrument nicht mochte. In unserem Eröffnungskonzert "Die Königin der Nacht auf Figaros Hochzeit", das ich mit Czech Brass, den führenden tschechischen Blechbläsern am 27. Mai spiele, bezirzt daher die Königin der Nacht Figaro und initiiert eine "Love Affair". Wir hoffen, es hätte dem Meister gefallen und auch er wäre dadurch zum Trompetenliebhaber geworden.Am 26.08. sind der brasilianische Countertenor Edson Cordeiro und der Gitarrist Andre Krikula mit ihrem Programm "Lovesongs" im Festsaal der Burg zu Gast. Edson Cordeiro ist Entertainer mit Theaterqualitäten und einer Stimme, die jeder Operndiva zur Ehre gereichen würde. In seiner Heimat Brasilien ist er ein Superstar. In Europa fasziniert der LATIN GRAMMY Nominierte u.a. beim Montreux Jazz Festival, im Wiener Musikverein oder mit 100.000 verkauften "Disco Clubbing" CDs mit Dance-Music. In seinem Programm "Lovesongs" widmet er sich Liebesliedern von der Klassik bis zum Pop, in dem auch seine Heimat Brasilien nicht zu kurz kommt. Begleitet wird er von dem Gitarren-Virtuosen Andre Krikula, der bekannt ist für seine sensibel-verträumten Bossa Novas, mitreißenden Sambas und virtuose Instrumentalkompositionen. Ein Programm für alle Liebenden, solche, die es werden wollen und Liebhaber besonderer Stimmen.Am 23.09. findet in diesem Jahr zum 8. Mal "Die lange Nacht der Trompete" statt, ein Programm, das sich seinen Platz in den Herzen des Konzertpublikums gesichert hat. Ich freue mich wieder große Trompeterkollegen aus der ganzen Welt zu einer gemeinsamen Konzertnacht einzuladen, mit 4 Programmen unterschiedlicher Stilrichtungen. Nach meiner Eröffnung mit "Wiederentdeckter Barock" präsentiert Marc Geujon, der Solotrompeter der Pariser Oper, der mit großen internationalen Orchestern auftritt "La Belle Epoque". Im 3. Teil, "Cantar" versprüht der Venezuelanische Trompeter Pacho Flores, der aus dem weltberühmten Jugendorchester El Sistema von Jose Antonio Abreu stammt und erster Trompeter des Miami Symphony Orchesters unter der Leitung von Claudio Abbado, Sir Simon Rattle und Giuseppe Sinopoli war, faszinierende lateinamerikanischen Leichtigkeit, Lebenslust und Melancholie. Den 4. Teil "Smooth Time" präsentiert David Pastor, der führende spanische Jazztrompeter. Er spielt auf internationalen Jazzfestivals in Montreal, Montreux, der Carnegie Hall New York wie auch mit Jazz Größen wie Clark Terry, Paquito D"Rivera, Michael Bubble und Armando Manzanero.Begleiten werden uns István Denes (Klavier) und die Ten of the Best Rhythm Section mit Michael Weiß (Klavier), Bodo Klingelhöfer (Bass) und Robert Walla (Drums).Der historische Weihnachtsmarkt auf der Wartburg ist weit über die Grenzen des Landes bekannt, als einer der schönsten Weihnachtsmärkte Deutschlands. Seit vielen Jahren beginnt er am 1. Advent. Gleichzeitig läuten wir mit Swinging Christmas Melodies mit meinem Ensemble Ten of the Best, die Weihnachtszeit ein. Eine "Love Affair" mit Langzeitfolgen für meine Kollegen aus der ganzen Welt, wie den ersten Trompeter der Wiener Staatsoper, des Radio Sinfonie Orchesters Prag, der Royal Stockholm Opera, der Göteborger Symphoniker, renommierten internationalen Solisten aus den USA und mich.Richard Wagner liebte die Sagen und Geschichten um die Wartburg und den Sängerwettstreit. Aus dieser Love Affair entstand wohl eine der berühmtesten romantischen Opern, Tannhäuser und der Sängerkrieg auf Wartburg. Im großen Festsaal auf der Wartburg in Eisenach soll er 1206 stattgefunden haben, der legendäre Sängerwettstreit zwischen Heinrich von Ofterdingen, Walther von der Vogelweide, Biterolf und Wolfram, unterstützt von Zauberer Klingsor. Am 3. Advent versammeln sich renommierte Sängerinnen und Sänger, zu einem spannenden Wettstreit um die schönsten Weihnachtsmelodien - eine Wanderung zwischen Mythen, Legenden, künstlerischer Schaffenskraft und Humor. Zu Gast werden die bezaubernde österreichische Sopranistin Eva Lind, der brasilianische Countertenor Edson Cordeiro, die Hamburger Jazzsängerin Ulita Knaus, der Comedian und Flötist Wigald Boning und Roberto di Gioia am Klavier sein. Ein glanzvolles Crossover zwischen den musikalischen Genres: Klassik, Jazz und Pop.27.05.2017, 20.00 UhrDie Königin der Nacht auf Figaros HochzeitOtto Sauter & Czech Brass26.08.2017, 20.00 UhrLovesongsEdson Cordeiro (Countertenor) & Andre Krikula (Gitarre)23.09.2017, 19.30 UhrDie Lange Nacht der TrompeteWiederentdeckter Barock - Otto Sauter (Piccolo Trompete)La Belle Epoque - Marc Geujon (Trompete, Kornett)Cantar - Pacho Flores (Trompete, Flügelhorn)Smooth Time - David Pastor (Trompete, Flügelhorn)István Denes (Klavier) und Michael Weiß (Klavier), Bodo Klingelhöfer (Bass), Robert Walla (Drums)2./3.12.2017 19.30 UhrSwinging Christmas MelodiesOtto Sauter & Ten of the Best15./16.12.2017 19.30 UhrDer Weihnachtssängerwettstreit auf der WartburgEva Lind (Sopran)Edson Cordeiro (Countertenor)Ulita Knaus (Jazzvocals)Wigald Boning (Gesang & Flöte)Otto Sauter (Piccolo Trompete)Roberto di Gioia (Klavier)Preise:Tickets 19,00 - 35,00 Euro zzgl. VVKTickets sind erhältlich über die Wartburg:Tel.: 03691-250202email:tickets@wartburg.deDas Wartburg Festival im Internet:www.wartburgfestival.deWartburg Stiftung EisenachAuf der Wartburg 199817 EisenachTel: 03691/250202www.wartburg-eisenach.deKünstlerische LeitungProf. Otto Sauterwww.ottosauter.comPressekontakt Wartburg Festival:KISA Culture & Management UG (haftungsbeschränkt)Sabine Kierdorf,Brandsackerstr. 1040764 LangenfeldTel. +49 (0)2173-980742 -Fax +49 (0)3221-1240947info@wartburgfestival.de-www.wartburg-festival.deAlle Änderungen vorbehalten.



Bildinformation: (Bildquelle: Wartburg-Festival)