Mieter-Parkplätze von Spezialisten optimieren lassen

(fair-NEWS) Stuttgart, 11. Mai 2017 - Für Wohnungsgesellschaften ist die Vermietung von Stellplätzen meist Nebensache - hier fehlt es häufig an Kapazität und notwendigem Fachwissen. Vermietungslücken und unerwünschte Fremdparker sind oftmals die Folge.



Um die Effizienz der Stellplatz-Vermietung zu erhöhen bedarf es eines professionellen Partners für Wohnungsgesellschaften, der auf Parkraum-Management spezialisiert ist, wie zum Beispiel die Park & Control GmbH. Der Dienstleister stellt sicher, dass Dauerparker-Verträge samt Preisgefüge auf dem aktuellen Stand sind und Stellplätze nicht mehr durch unbefugte Fremdparker belegt werden.



Professionelle Entwicklung von Parkräumen

Park & Control übernimmt als Outsourcing-Partner die komplette Verwaltung der Stellplätze, schließt Dauerparker-Mietverträge ab und pflegt bestehende Verträge. Freie Stellplätze vermietet das Unternehmen auch an Dritte weiter, was die Parkräume insgesamt profitabler macht.



Ziel des Parkraum-Managers ist somit die permanente Entwicklung von Mieter-Stellplätzen. Gleichzeitig werden Dauerparker-Ausweise kontrolliert und Fremdparker fern gehalten. So finden Mieter immer einen freien Stellplatz.