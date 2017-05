Fabromont Kugelgarn - unkaputtbar für starke Büros

(fair-NEWS)

Fabromont Kugelgarn - Kollektionen und EinsatzgebieteFabromont Kugelgarn besitzt eine Oberfläche aus 100 % sphärischen Garnen, die aus speziellen Fasermischungen gesponnen und so fixiert wird, dass ein äußerst strapazierfähiger und optisch unverwechselbarer Bodenbelag entsteht. Die besondere Löschschicht verleiht dem <a href="https://www.allfloors.de/Fabromont-Kugelgarn-Bodenbelag">Fabromont Kugelgarn</a> eine hohe Sicherheit im Brandfall.Insgesamt neun Kugelgarn-Kollektionen stehen zur Verfügung. Jede dieser Kollektionen bringen andere Optiken und Materialzusammensetzungen und damit unterschiedliche Eigenschaften mit.Fabromont Kugelgarn - herausragende EigenschaftenFabromont Kugelgarn ist einfach zu verlegen, extrem strapazierfähig, langlebig und weist eine lange Nutzungszeit auf. Selbst bei intensiver Nutzung hinterlassen Möbel und Stuhlrollen keine sichtbaren Eindrücke.Aufgrund der textilen Oberfläche bietet der trittschall- und raumschalldämmende Fabromont Kugelgarn einen sicheren Halt - kein Gleiten, Abdriften von Rollstühlen oder Rutschen. Damit hat der Bodenbelag einen wesentlich geringeres Unfallrisiko als harte und elastische Bodenbeläge.Dank der schmutzabweisenden Faserzusammensetzung kann der antistatische Bodenbelag einfach gereinigt und gepflegt werden. Ganz einfach mit einem Bürstsauger gereinigt, sind Reinigung und Pflege denkbar einfach und wirtschaftlich. Bei Schäden oder Flecken lassen sich Reparaturstücke dank der richtungsfreien Optik nahtlos einfügen.Neun Kugelgarn-Kollektionen - mehr FlexibilitätInsgesamt neun Kugelgarn-Kollektionen bietet Fabromont in Kugelgarn-Qualität.Fabromont Resista Impression KugelgarnFabromont Resista Impression Kugelgarn besitzt einen dreischichtigen Aufbau. Eine Polschicht aus Polyamid und Polypropylen garantiert höchste Haltbarkeit und Pflegeleichtigkeit. Dank einer richtungsfreien Optik und einer intensiven Musterung lässt sich der Bodenbelag problemlos austauschen. Ein hoher Anteil an farbigen Colorpunkt-Kugeln ergibt eine dreidimensional wirkende Farbkomposition in neun Farbstellungen.Fabromont Resista®, Resista COLORpunkt® und Resista Cosmic KugelgarnFabromont Resista und Resista COLORpunkt ist der Klassiker bei Fabromont. Sein dreischichtiger Aufbau und die Polschicht aus Polyamid und Polypropylen bieten eine hohe Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit.Fabromont Graffiti KugelgarnFabromont Graffiti Kugelgarn besitzt eine elegante Feinkugelstruktur. Trotz seiner zurückhaltenden Optik ist Graffiti ein Bodenbelag mit einer klaren Farbaussage in zehn Farbstellungen.Fabromont Creation KugelgarnDieser Uni-Belag in leicht melierten, dezent gedeckten Pastell- und Dunkeltönen verleiht vor allem Büroräumen ein angenehmes Ambiente mit einer ruhigen Ausstrahlung. Insgesamt zwölf Farbstellungen garantieren eine flexible Auswahl.Fabromont Symphonie KugelgarnKleine Kugeln mit hellen Pin-points schaffen eine feine Kugelstruktur mit einer ruhigen Optiken und dezenten Farben in zwölf Farbstellungen. Dank seines zweischichtigen Aufbaus und der Polschicht aus Polyester und Polyamid ist Fabromont Symphonie Kugelgarn ein strapazierfähiger und pflegeleichter Bodenbelag.Fabromont Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt®Eine kontrastreiche Feinkugeloptik mit farblich abgestimmten, meist monochromen Color-Punkten in zehn Farbstellungen bilden den Schwerpunkt dieser Kugelgarn Kollektion. Auch dieser zweischichtiger Bodenbelag überzeugt mit Strapazierfähigkeit und Pflegeleichtigkeit.Fabromont Atlas KugelgarnFabromont Atlas Kugelgarn ist der perfekte Bodenbelag für Objekte. Neun Farbstellungen in modernen Objektfarben bieten eine große Auswahl bei einer richtigungsfreien Optik.Fabromont Jamila KugelgarnKräftige Ton-in-Ton-Farben in zwölf Varianten und eine richtungsfreie Optik lassen viel Raum für eine kreative Raumgestaltung. Dank des zweischichtigen Aufbaus bietet der Bodenbelag eine hohe Strapazierfähigkeit.



Bildinformation: Fabromont Kugelgarn ist vor allem in stark genutzten Büros die Lösung (Bildquelle: @ Fabromont)