Weissenhäuser Strand: Zum 8. Mal L-Beach an der Ostsee nur für Frauen

(fair-NEWS)

11. Mai 2017 - Vom 11. bis 14. Mai 2017 findet im Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand an der Ostsee zum achten Mal das Festival L-Beach statt. "Zu Europas größtem Frauen-Indoor-Festival kommen jedes Jahr rund 4.000 Frauen an den Weissenhäuser Strand, um gemeinsam zu feiern und Spaß zu haben. Wir freuen uns, dass dieses Event mit vielen Gästen unter dem Motto #beachforever wieder bei uns stattfindet", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Mit einem Programm von Donnerstagnachmittag bis Sonntag findet hier ein Lifestyle-Event statt, das die schönen Seiten von Musikfestivals mit einem erholsamen Strandurlaub verbindet. Viele Gäste verlängern das Wochenende an der Ostsee zu einem Kurzurlaub. Das Programm für dieses Jahr ist ein spannender Mix aus Musik, Party, Kino, Talks, Sport und Freizeitspaß. Queere Themen wie der Regenbogen-Family-Treff oder der von Annie Heger moderierte Talk Trans*Normal werden von vielen Live-Acts wie BOY und Nessi, DJs wie Whitney Day und Miss Betty Ford und Specials wie die Impro Comedy Show oder Warm Up Power mit Billa Christe umrahmt. Übernachtungen können direkt über den Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand unter Tel 04361-5540 dazu gebucht werden, es stehen verschiedene Apartmentgrößen in Kombination mit Eintrittstickets für das Festival zur Verfügung. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de oder www.l-beach.com/de/home/festival/