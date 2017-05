Locaboat Holidays: Yvonne Schön zum Marketing & Sales Manager ernannt

(fair-NEWS)

Frankfurt, 11. Mai 2017. Yvonne Schön übernimmt ab sofort die Position des Marketing & Sales Managers bei Locaboat Holidays und leitet das deutsche Büro des Hausbootreisen-Anbieters in Freiburg. Ein neues Gesicht ist die 37-Jährige bei Locaboat allerdings nicht: Bereits seit Oktober 2015 unterstützt sie das Unternehmen als Business Development Manager und kümmerte sich um die Geschäftsfeldentwicklung für Deutschland, Schweiz, Österreich und Osteuropa. Yvonne Schön widmet sich diesen Quellmärkten auch in ihrer neuen Aufgabe: Ihr Ziel ist der umfassende Ausbau des Locaboat-Geschäftes.Fokus auf neuen Ideen und PartnerschaftenYvonne Schön, Diplom-Kauffrau mit Schwerpunkt Tourismus- und Hotelmanagement, legt ihren Fokus künftig unter anderem auf die Entwicklung und Umsetzung von innovativen Geschäftsideen und den Aufbau neuer strategischer Partnerschaften in den Quellmärkten von Locaboat Holidays. Schöns erklärtes Ziel ist es, den Kontakt mit Kunden zu perfektionieren – vom Erstkontakt bis hin zur Nachbereitung einer Reise. Auch globale paneuropäische Projekte des Anbieters für führerscheinfreie Hausbootreisen gehören zu dem Zuständigkeitsbereich der 37-Jährigen: Yvonne Schön ist Kernmitglied des Sales & Marketing Ausschusses. Ein breites Aufgabenfeld, auf das sich die neue Marketing & Sales Managerin in Freiburg sehr freut: „Wir haben ein tolles Produkt, wir verkaufen Entschleunigung pur. Im ersten Schritt lege ich mit dem Team den Fokus verstärkt auf die neuen Medien, zum Beispiel auf den Ausbau unserer Social-Media-Präsenz“, erklärt die 37-Jährige, „Zudem werden wir zeitnah die Website und unser Buchungstool weiter optimieren.“Erfahrene Touristikerin übernimmt das RuderVor Locaboat Holidays arbeitete Yvonne Schön fünf Jahre im Bereich „Reisen“ der KarstadtQuelle AG und war hier für den Sektor „Einkauf und Vertriebssteuerung“ der etwa 350 KarstadtQuelle eigenen Reisebüros zuständig. Nach weiteren Erfahrungen als Projektleiterin bei der Arcandor AG wechselte sie als Key Account Managerin zu Center Parcs. Zuletzt leitete Yvonne Schön knapp fünf Jahre als Indirect Sales Managerin den Deutschen und Schweizer Vertrieb der Groupe Pierre et Vacances/ Center Parcs. Schöns Vorgänger Eric Claverie, der jahrzehntelang bei Locaboat Holidays beschäftigt war, geht Ende des Jahres von Bord. Bis zu seinem Eintritt in den wohlverdienten Ruhestand unterstützt er das Unternehmen bei verschiedenen Entwicklungsprojekten.Yvonne Schön steht der Fachpresse gern für Interviews zur Verfügung.Pressefotos erhalten Sie gern auf Anfrage.Den Locaboat-Katalog 2017 zum online durchblättern sowie die Möglichkeit, den gedruckten Katalog 2017 zu bestellen, gibt es unter http://bit.ly/2dxn1HK



Bildinformation: Locaboat Holidays: Yvonne Schön zum Marketing & Sales Manager ernannt