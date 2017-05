Preview Majostics-Stück  „Im Namen der Menschlichkeit —  Der kleine Prinz schaut nach dem Frieden“ 

(fair-NEWS)

„Im Namen der Menschlichkeit. Der kleine Prinz schaut nach dem Frieden“, so heißt das neuste Stück, das die bekannte Bewegungskunst-Gruppe Majostics des Gymnasiums Max-Josef-Stift an vier Abenden (17.05., 19.05. und 20.05. je um 19 Uhr und am 21.05. um 17 Uhr) in der neuen Aula ihrer Schule uraufführt.Mit ihrem neuen Stück „Im Namen der Menschlichkeit. Der kleine Prinz schaut nach dem Frieden“ greift die Regisseurin, Autorin des künstlerischen Konzepts und Leiterin der Majostics, Suzann Adams, die aktuelle Flüchtlingssituation und die religiösen Konflikte auf und stellt sie facettenreich in den Raum. Alles ist eingebettet in die Erschaffung der Welt nach biblischem Vorbild sowie einmündend in einen kulturellen Gottesdienst aller Weltreligionen.Das ist die Geschichte: Der Kleine Prinz kommt auf die Erde und schaut nach dem Frieden. Er sucht die Flüchtlingskinder, die auf der Flucht verschwunden, die im Meer ertrunken sind und die keine Heimat mehr haben und in deren Heimat Krieg herrscht. Er lernt die Blindmaus kennen, trifft seinen Freund, den Fuchs, wieder und wird mit seinen Freunden auf einem Adler über die Welt fliegen, er wird die Kinder finden und die Schönheit der Vielfältigkeit unter den Menschen auf der Welt und der Weltreligionen preisen, denn Gott ist für alle Menschen da.Tickets: Erwachsene 7 Euro und für Kinder (bis 14 J.) 5 Euro unter www.majostics.de/kartenbestellung Mehr Infos unter www.majostics.de



Bildinformation: © Suzann Adams / Majostics