Hintergrund unserer Umfrage ist die in der Bevölkerung diskutierte Thematik, dass Sozialleistungen auf der einen Seite erschwindelt werden, diese jedoch auf der anderen Seite durch steigende Beiträge von Erwerbstätigen und Unternehmen finanziert werden müssen. Das Moral Hazard Problem, also die unmoralische Mitnahme von Versicherungsleistungen nur vor dem Hintergrund, dass sie dem Einzelnen zustehen, wird zunehmend in der Öffentlichkeit kritisch diskutiert und als unsozial empfunden.Wir haben in einer repräsentativen Umfrage 241 Personen zu diesem Thema in einer anonymen Online Erhebung befragt und waren über die rege Teilnahme überrascht. Die Ergebnisse stellen wir hiermit vor und erläutern den Hintergrund zu den vier gestellten Fragen. Alle Fragen mussten von jedem Befragungsteilnehmer beantwortet werden, um eine Vergleichbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Beispielhafter Schwerpunkt war die Erwerbsminderungsrente, die 21.04% der Rentenleistungen der gesetzlichen Rentenversicherung ausmachen.Die Umfrage ist nicht repräsentativ, zeigt aber in ihrer Kürze einen interessantes Meinungsbild auf.Zur Umfrage und Download:



Bildinformation: Muss unser Sozialsystem reformiert und leistungsbezogener gestaltet werden um Missbrauch zu vermeiden?