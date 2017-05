Zeitsteuerung in der Logistik

(fair-NEWS)

Bei 140 Mitarbeitern, die in der Verwaltung, im Lager und als Fahrer auf den über 50 eigenen Fahrzeugen jeden Tag 100% Leistung für den Kunden erbringen ist Organisation das A&O. Zur Unterstützung dieser Organisation setzt Schröder Logistik seit einigen Monaten auf eine neue Lösung im Bereich des Zeitmanagements.Hin zu automatisierten VorgängenWurden bis vor einigen Monaten die Spesenabrechnungen noch auf handschriftlichen Zetteln von den Fahrern eingereicht, bedeutete fürdie Mitarbeiter in der Verwaltung der manuelle Abgleich mit den Daten des digitalen Tachographen einen hohen Aufwand: Passen die Zeiten? Sind Spesen korrekt angegeben? Und auch die Eingabe von Stunden per Hand in ein Zeitmanagement-System zur Übergabe an die DATEV für die Personalabrechnung benötigte sehr viel Zeit.Simone Bost, Prokuristin bei Schröder Logistik, hat daher die Digitalisierung vorangetrieben. Seit über 25 Jahren im Unternehmen, erinnert sie sich noch an diePersonalabrechnung, die komplett per Hand gemacht wurde. Aus der Erfahrung weiß Bost also wie wichtiges ist neuen Lösungen gegenüber aufgeschlossen zu sein um immer weiter voranzukommen.Umfangreiche Anforderungen Bost hat in diesem Fall einen alten Kontakt wieder aufleben lassen undsich an Rainer Sander gewendet.Sander ist bei der M∙SOFT Organisationsberatung aus Dissen im BereichZeitmanagement als Berater tätig.Nach ausführlichen Gesprächen wurde ein Leistungsportfolio erstellt, das die umfangreichenAnforderungen bei Schröder Logistik zusammenfasst: von den unterschiedlichen Arbeitszeitmodellenbis hin zur Abrechnung von Spesen und der Nutzung der Daten aus dem Tachographen.Flexible Lösung findet EinsatzIm Markt gab es bislang für die vielfältigen Anforderungen keine Lösung, die Schröder Logistik vonvorne bis hinten unterstützt. „Vorne“ ist dabei Tachonova, das bei Schröder als digitaler TachographEinsatz findet, „hinten“ die Personalabrechnungssoftware.Mit dem Zeitmanagementsystem TIME4 von M∙SOFT bot sich die passende Ausgangslösung, die dasBindeglied zwischen den Daten des digitalen Tachographen und der vorbereitenden Lohn- und Gehaltsabrechnung darstellt.Durch ein flexibles Schnittstellenmanagementerfolgt die Übergabe der Daten aus Tachonova in TIME4.Dadurch entfällt die manuelle Eingabe der Daten. Bei den Fahrern lassen sich die Lenk- und Ruhezeitenauf einen Blick anzeigen und auswerten – mit minutengenauer Darstellung für eine korrekte Spesenabrechnung. Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Abrechnung nach demMindestlohngesetz. Die erfassten Zeiten werden über TIME4 archiviert und können bei Bedarf zu Prüfungenherangezogen werden.Abteilungs- und StandortübergreifendDie eingesetzte Lösung bietet für Schröder Logistik den Vorteil, dass auch die Außenlager einbezogen werden können und die Mitarbeiter in Lager und Verwaltung über Terminals ihre Kommt-/Geht-Zeiten erfassen.Auf Knopfdruck erhält man einen Überblick der geleisteten Stunden oder kann sich Berichte z.B. zurUrlaubsstatistik anzeigen lassen.Berücksichtigung finden dabei individuelleArbeitszeitkonten und Vereinbarungen. Auch die Unterscheidung zwischen Zeitkonten und Wertkonten werden im Programm abgebildet.Wichtige Grundlage für die DispositionAbwesenheitszeiten wie z.B. Urlaub,Krankheit oder Elternzeit lassen sich im Programm mit dem Abwesenheitsplaner erfassen. Bei Bedarf kann hier auch ein Genehmigungsverfahren Berücksichtigungfinden. Den Disponenten stehen diese Daten dann als Übersicht im Lesemodus zur Verfügung – als Grundlagefür eine reibungslose Planung der Touren.Nahtlose Übergabe der DatenAlle für die Personalabrechnung relevanten Daten lassen sich aus TIME4 an die Lohn- und Gehaltssoftware DATEV per Schnittstelle übergeben.So entfällt auch an dieser Stelle manueller Aufwand für Eingaben oder Prüfungen.Übergangszeit einplanenDie Einführung von TIME4 erfolgte sukzessive in die bestehenden Abläufe. So wurde für einen festgelegtenZeitraum auf die herkömmliche Weise weitergearbeitet und parallel das neue System eingesetzt. In dieser Zeit wurde TIME4 so weiterentwickelt, dass die vielfältigenVoraussetzungen für übersichtliche Zeitkontendarstellungen und Weiternutzung der Daten geschaffen werden konnten.Simone Bost selbst ist in dieser Zeit der enge Kontakt zur Entwicklung von M∙SOFT wichtig gewesen. „Gerade in der Hochphase der Einführung hatte ich mit M∙SOFT eine ‘Standleitung‘, damit wir gemeinsam das beste Ergebnis erreichen“, führt Bost aus, die sich nach der intensiven Einführungsphase in gutenHänden weiß. „Mit der aktuellen Lösung ist sicherlich nicht das Ende erreicht, denn durch technische Neuerungen und gesetzliche Vorgaben werden wir uns – gemeinsam mitM∙SOFT – stetig weiterentwickeln.“Weitere Informationen zur Zeiterfassung unter: www.msoft.de Dirk Lickschat Digitale Vertriebs- und MarketingberatungDirk LickschatAm Bach 3533829 Borgholzhausen www.dlick.de Tel. 05425-6090572Zuhause in Ihrem Gewerk und Ihrer BrancheDie M•SOFT Gruppe entwickelt seit 1985 für Handwerk, Handel und Industrie Branchen-Software, die in punkto Nutzen, Zuverlässigkeit und Bedienfreundlichkeit Maßstäbe setzt.Mittlerweile betreuen unsere 110 Mitarbeiter rund 5.500 Kunden an über 40.000 Arbeitsplätzen.Agentur:Ich helfe Ihnen und Ihrem Unternehmen dabei, erfolgreicher im Internet und im digitalen Vertrieb zu werden, die Verschwendung von Werbegeldern zu eliminieren und Ihr Marketing- sowie Vertriebsergebnisse um ein mehrfaches zu steigern - garantiert! Das kann durch Reichweite, Leadgewinnung oder direkte Verkäufe sein.



Bildinformation: M-SOFT