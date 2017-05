(fair-NEWS)

ACM Coatings ist seit 2015 am Standort in Bad Kösen als Spezialist im Bereich der optischen Technologie ansässig. Die Tochtergesellschaft des israelischen Technologieunternehmens Acktar Ltd. ist die Vertriebs- und Produktionsstandort für Europa und die Schweiz. Hier mitten in Deutschland und Europa stehen die Zeichen auf Wachstum: Das einzigartige Beschichtungsverfahren von Acktar Ltd., das bisher nur in Israel durchgeführt wird, soll mittelfristig auch am Standort in Sachsen-Anhalt Anwendung finden. Auch, wenn es hier um tiefschwarze Produkte geht – Schwarzseher haben bei diesem Unternehmen keine Chance.„Wir besetzen eine Nische in einer Nische – und das erfolgreich", beschreibt Geschäftsführer Alexander Telle die Marktposition von ACM Coatings. Die optische Industrie in Deutschland ist mit rund 30 Milliarden Euro Jahresumsatz eher ein kleiner Industriezweig, jedoch immens wichtig für die moderne Technologie im Anlagen- und Maschinenbau, in der Automobilzulieferindustrie, der, Medizintechnik und vielen weiteren Branchen. In Mitteldeutschland wurde dieser Industriezweig vor über 200 Jahren geboren. „Die Nähe zum Kompetenzzentrum der optischen Industrie war ein wichtiger Grund für die Standortwahl in Bad Kösen", bestätigt Telle die Bedeutung für die Region. „Mit unserer weltweit einzigartigen Beschichtungstechnologie können wir erstklassige Ergebnisse bei Streulicht-Absorption, Laser-Absorption oder Anwendungen mit hohen Emissionsgraden erzielen." Und so gelangen Teile aus Sachsen-Anhalt sogar ins Universum, werden doch rund fünfzig Prozent des Umsatzes bei ACM Coatings über Weltraumprojekte generiert.



Bildinformation: Aus Sachsen-Anhalt nach ganz Europa