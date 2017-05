Online-Kongress Personalmarketing: Gratis-Ticket sichern

(fair-NEWS)

Nidda, 12.05.2017 - Komprimiertes Fachwissen von 50 Experten bietet Deutschlands Personal-Kongress Online. Vom 12. bis 23. Juni 2017 erleben die Teilnehmerinnen und Teilnehmer 50 hochkarätige Vorträge zu aktuellen Themen wie Bewerbermanagement, Prozessoptimierung und Stärkung der eigenen Marke als Arbeitgeber. Jeweils 5 Vorträge finden in Form von Webinaren täglich von 18:00 bis 21:45 Uhr statt.Für Frühbucher gibt es bis einschließlich 29. Mai kostenlose Tickets unter www.online-personal-kongress.de/tischer/ . Wer ab dem 30. Mai bucht, zahlt für seine Teilnahme 199,00 Euro. "Ein kostenloses Ticket sollte sich jeder sichern, der mehr Bewerber und bessere Bewerber haben möchte. Sich das kostenlose Ticket zu holen, ist vollkommen unverbindlich und verpflichtet zu nichts", rät Pia Tischer, die als Rednerin ein limitiertes Kontingent von 500 Gratis-Tickets verschenkt, damit möglichst viele Unternehmen vom Kongress profitieren können."Geeignete Bewerber zu finden, das ist schon seit Längerem in vielen Unternehmen der limitierende Faktor für weiteres Wachstum. Ein Ende der Personalknappheit ist nicht in Sicht. Umso wichtiger ist es, dass sich die Unternehmen beim Thema Recruiting noch professioneller aufstellen", weiß Pia Tischer, Expertin für Personalbeschaffung und E-Recruiting. "Beim Online-Personalkongress erhalten die Unternehmen dafür aktuelles und praktisch orientiertes Expertenwissen, das sie sofort für sich umsetzen können."Der Vortrag, den Pia Tischer hält, trägt den Titel "Guerilla-Personalmarketing für kleine und mittelständische Unternehmen". Sie spricht darüber, wie Unternehmen mehr und bessere Bewerber erhalten - und das mit kleinem Budget und bei geringem Aufwand.Unter den anderen Rednern sind so prominente Persönlichkeiten wie Prof. Dr. Lothar Seiwert, Wissenschaftler und Experte für Zeitmanagement, Dr. Stefan Frädrich, Motivationscoach und Bestsellerautor unter anderen des Titels "Günter, der innere Schweinehund: ein tierisches Motivationsbuch", und Dr. Renee Moore, international bekannte Motivations-Rednerin für Innovation und Erfolg.Die Webinare sind auch für den mobilen Empfang optimiert. Die Vortragszeiten sind abends nach den üblichen Bürozeiten. Man spart sich beim Online-Kongress die Anreise und Übernachtungen. Geboten wird eine einzigartige Zusammenstellung von geballtem, aktuellem Wissen, das es sonst nur in teuren Seminaren gibt. Selbst die 199,00 Euro sind für dieses Leistungspaket ein günstiger Preis. Noch besser wäre es, sich bis zum 29. Mai 2017 ein Gratis-Ticket zu sichern: www.online-personal-kongress.de/tischer/



Bildinformation: Pia Tischer, Expertin für Personalbeschaffung und E-Recruiting: Jetzt Gratis-Ticket sichern