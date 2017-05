Neu: SALJOLs Multi-Rollator "Page"

(fair-NEWS)

Ein Rollator für zuhause, der in Sachen Funktionalität und Sicherheit ganz neue Dimensionen eröffnet und Maßstäbe setzt: Das ist der neue Multi-Rollator "<a href="www.saljol.de">Page</a>". Die Gehhilfe wurde von den Hilfsmittelprofis von SALJOL entwickelt und ist für die Nutzung in der Wohnung konzipiert. Der Page ist vielseitig und flexibel nutzbar und bietet seinen Nutzern neue Perspektiven für ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben im eigenen Zuhause.Der Page ist durch seine einzigartige Starr-Rahmen-Konstruktion so sicher und stabil, dass man sich von allen Seiten auf ihn stützen und ihn schieben kann - ganz ohne Risiko. "Mit diesem Rollator haben wir die ultimative Lösung gefunden, wenn es um die Sturz-prävention zuhause geht", sagt Thomas Appel, Gründer von SALJOL. " Es gibt zurzeit nichts Sichereres am Markt". Gleichzeitig ist der Rollator vielseitig einsetzbar: "Unser Multi-Rollator Page soll Menschen, die auf Hilfe beim Gehen angewiesen sind, perfekt unterstützen und ihnen bei allen Tätigkeiten in der Wohnung helfen", erklärt Thomas Appel. Ob der Transport eines ganzen Kaffeegedecks oder diverser Utensilien für die Pflege der Balkonpflanzen, der Multi-Rollator Page bietet mit seinem maßgeschneiderten Zubehör immer eine sichere Unterstützung. Damit erfüllt er ganz nebenbei auch noch die Aufgaben des Servierwagens, der Transporthilfe und des Beistelltischs.Der Multi-Rollator hat insgesamt sieben Funktionen:-Sicheres Gehen auch in engen Räumen: Der Page ist sehr schmal und wendig (durch Räder, die um 360° schwenkbar sind). So passt er auch in kleine Wohnungen mit schmalen Türen und engen Bädern und bleibt nicht hängen.-Sicheres barrierefreies Stehen: Stabil, sicher und mit nur 4 cm Abstand sehr nah steht der Nutzer im Rollator, z. B. beim Kochen am Herd oder beim Waschen am Waschbecken.-Komfortables Sitzen: Der Echtholzsitz ermöglicht es, jederzeit gut und komfortabel zu sitzen, z. B. auch am Esstisch - hier wird der Page zum praktischen Stuhl auf Rädern. Die Feststellbremse mit innenliegenden Bowdenzügen sorgt für Sicherheit.-Trippeln ausdrücklich erlaubt: Was bisher aus Sicherheitsgründen nicht erlaubt war, ermöglicht der Page. Das "Trippeln", nämlich das Fahren im Sitzen, ist hier ausdrücklich erlaubt.-Geschoben werden im Sitzen: Wer zwischendurch nicht mehr gehen kann, kann sich auf dem Pagen sitzend durch die Wohnung schieben lassen.-Bequemer Transport von Dingen: Das durchdachte Zubehör Tablett, Sitz und Korb wurden so konzipiert, dass sie im Alltag perfekt unterstützen. So passt auf das sicher einrastende große Echtholztablett alles, was man fürs Kaffeetrinken oder zum Tischdecken braucht. Der praktische Weidenkorb trägt bis zu 15 kg und hilft zum Beispiel beim Transport von Putzutensilien oder der Wäsche für die Waschmaschine. Bei größerem Transportbedarf können sogar zwei Körbe eingehängt werden.-Unterstützung bei Aufstehen aus dem Sitzen: Beim Aufstehen vom Stuhl oder im Bad bietet Page eine kraftvolle und sichere Hilfe. Der Nutzer kann sich einfach am Pagen hochziehen.Länger selbstbestimmt den Alltag meistern"Der Page ist so vielseitig, dass uns täglich neue Nutzungsmöglichkeiten einfallen", sagt Thomas Appel. "Damit ist er eine wertvolle Unterstützung für alle Menschen, die trotz Einschränkungen weiter zuhause wohnen wollen. So können sie länger selbstbestimmt und unabhängig leben und viele Tätigkeiten im Haushalt weiterhin selbst übernehmen."Sozialverträgliche Produktion, hochwertige MaterialienFür das Team bei SALJOL war bei der Entwicklung des Pagen wichtig, hochwertige Materia-lien zu verwenden, und diese sozialverträglich zu verarbeiten. So ist der starre Multifunktionsrahmen des Rollators in der Qualität der deutschen Automobilindustrie gefertigt, die um 360° schwenkbaren Räder liefert einer der führenden Medizintechniklieferanten aus Finnland. Das Tablett und der Sitz werden in einer Werkstatt für behinderte Menschen aus hochwertigem Buchenholz gefertigt, während der Korb von Hand aus geschälter Wildweide geflochten wird.Moderne Form, wohnlich, in drei Größen"Page" besteht aus einem intelligent konstruierten sehr stabilen Stahlrohrrahmen, der mit bis zu 150 kg belastet werden kann. Dadurch ist er extrem sicher. Dennoch ist er mit 56 cm sehr schmal und wendig, sein Wendekreis beträgt nur 66 cm. Damit ist er auch für kleine Wohnungen mit engen Wegen oder kleinen Bädern ideal. Gleichzeitig überzeugt er durch seine moderne, aufs Wesentliche reduzierte Form und seine wohnliche Anmutung, die er durch das Echtholztablett, den Echtholzsitz und den Weidenkorb erhält. Er ist in den Größen S, M und L erhältlich und eignet sich somit für Personen mit einer Körpergröße von 135 bis 200 cm. Der Multi-Rollator Page ist ab Mitte Mai in ausgewählten Fachgeschäften erhältlich und kostet in der Variante mit Fußbremse 299 EUR und in der Variante mit Handbremse 399 EUR (UVP). Weitere Informationen und Bezugsquellen unter: www.saljol.de



Bildinformation: Der neue Multi-Rollator "Page" (Bildquelle: SALJOL GmbH)