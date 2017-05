Gesund kochen mit Ananas

(fair-NEWS)

Ananas ist nicht nur lecker, die ansprechende Tropenfrucht enthält auch zahlreiche Vitalstoffe und Enzyme, die sie zu einem wahren Naturheilmittel machen.Ananas liefert unserem Körper zahlreiche Mineralien und Spurenelemente. Sie enthält unter anderem Calcium, Kalium, Magnesium, Mangan, Phosphor, Eisen, (natürliches)Jod und Zink. Unser Körper benötigt all diese Mineralstoffe um gesund und fit zu bleiben. Das natürliche Vanillin, was auch in Ananas vorkommt, ist gewissermaßen ein nebenwirkungsfreier Stimmungsaufheller. Ihm wird eine anregende, erotisierende und euphorisierende Wirkung zugeschrieben. Naturvölker setzten Ananas seit Jahrtausenden als Naturheilmittel gegen verschiedene Krankheiten wie Blasenbeschwerden, Nierensteine, Nierenentzündungen, Scharlach, Skorbut, Halsschmerzen und Venenerkrankungen ein.(Quelle: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/ Kartoffelstäbchen mit Puten-Ananas-Spießchen ( Rezept aus dem Kochbuch „Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche“)Zutaten für die Pommes:1 kg Kartoffeln3 El OlivenölSalz und PaprikaZutaten für die Spieße:500g Putenfleisch8 Scheiben gekochter Schinken100 g geriebener Gouda1 frische Ananas oder Ananas aus der DosePflanzenöl8 Schaschlikspieße aus HolzZubereitung:Die Kartoffeln schälen, zu dünnen Pommes schneiden und in einer Schüssel mit dem Olivenöl vermengen und durchmischen.Im vorgeheizten Backofen auf Backpapier bei 200 Grad auf der mittl. Schiene 20-30 Min. backen.Damit die Pommes schön knusprig werden, die letzten 5-10 Minuten einen Holzlöffel oder Topflappen in die Ofentür klemmen.Putenbrust und Ananas in gleich große Stückchen schneiden und in etwas Pflanzenöl anbraten, dann abkühlen lassen. Den Schinken aufrollen und in 2,5 cm breite Röllchen schneiden. Abwechselnd Putenbrust, Schinkenröllchen und Ananas aufspießen. Die fertigen Spieße in eine feuerfeste Form legen, mit Käse bestreuen und 15 Min. bei 160 Grad im Ofen überbacken.Guten Appetit!Zauberhafte Gerichte aus der KoboldkücheWas steht wohl bei einem Kobold alles auf dem Speiseplan?Nepomuck gewährt Einblick in seine Küche und verrät so manches bisher geheim gehaltene Rezept.Die Gerichte sind ein wahrer Gaumenschmaus.Darüber hinaus hält das Büchlein noch ein paar Überraschungen parat.Nepomuck wünscht gutes Gelingen und ganz viel Spaß!Produktinformation• Taschenbuch: 100 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (8. Oktober 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3735792154• ISBN-13: 978-3735792150• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 0,5 x 20,3 cm©byChristine Erdic



Bildinformation: Gesund kochen mit Ananas