Kup Prüfung der Taekwondo-Schule Fichtner

Unter den kritischen Augen von Ausbilder und Prüfer Josef Fichtner präsentierten die jugendlichen und erwachsenen Mitglieder der Taekwondo Schule Fichtner am vergangenen Samstag in den Räumen der Sportschule in Holzkirchen / Valley, Fraunhoferstraße 1, bei der großen Taekwondo Gürtelprüfung ihr Können.Alle Prüflinge waren topfit, da sie ein paar Wochen zuvor noch an einem intensiven Vorbereitungskurs teilgenommen und ihre Techniken perfektioniert hatten.Zuerst mussten die Erwachsenen ihr Können in den Grundtechniken wie Fußstellungen, Blöcken und Fauststößen unter Beweis stellen.Alle, vom Anfänger bis zum Fortgeschrittenen zeigten, dass sich die vielen Trainingsstunden ausgezahlt hatten.Anschließend standen Pratzenübungen auf dem Prüfungsprogramm. Dabei wurde vor allem auf eine saubere Beinarbeit und die korrekte Anwendung von verschiedenen Block- und Angriffstechniken wie dem Olgul-Makki (Schutzblock) oder dem Dollyo-Chagi (Rundkick) Wert gelegt.Daraufhin folgten Selbstverteidigungstechniken um sich effektiv und situationsgerecht gegen körperliche Angriffe sowie Angriffe mit Stock oder Messer verteidigen zu können.In erster Linie geht es bei der Selbstverteidigung darum, dem Gegenüber eine klare Grenze zu setzen.Am Ende der Prüfung, mussten alle nochmal ihre Kräfte für den obligatorischen Fitnesstest mobilisieren. Zahlreiche Liegestützen, Sit-Ups und Kniebeugen mussten in schnellem Ablauf hintereinander absolviert werden.Schulleiter Josef Fichtner (5.Dan Taekwondo, 4. Dan Jiu-Jitsu) war mehr als zufrieden mit den gezeigten Leistungen seiner Mitglieder.Mit einem neuen Gürtel in der Tasche können nun alle wieder voller Motivation in das Frühjahrstraining starten!Wer sich für Taekwondo und Selbstverteidigung interessiert, kann der Schule im Sportpark Miesbach oder Holzkirchen-Valley einen Besuch abstatten.



Bildinformation: Die Erwachsenen nach bestandener Prüfung