Jetzt Sprachreisen mit traffics buchen!

Berlin (sprachcaffe) 11.05.2017 – Besser vernetzt: Sprachcaffe bietet ab sofort das gesamte Sortiment über die Vergleichs- und Buchungssysteme aus dem Hause des Berliner Traveltech-Unternehmens traffics an. Kunden finden das Sortiment des Frankfurter Reiseveranstalters gleichermaßen über das System CosmoNaut für Reisebüros sowie die IBE für Online-Reiseportale.„Die innovativen Computerreservierungssysteme von traffics zeichnen unsere Berliner Kollegen als Top Unternehmen im Bereich Travel Technology aus“, so Simon Wismeth, Projektleiter bei Sprachcaffe. „Darum freuen wir uns umso mehr, unsere Angebote nun auch über die Systeme von traffics unseren Partnern zur Verfügung stellen zu können.“„Reisen und Sprachenlernen – mit den Angeboten von Sprachcaffe verbinden Urlauber das Angenehme mit dem Nützlichen“, kommentiert Matthias Deppe, Head of Supplier Relationship bei traffics. „Wir freuen uns, die Reisen der Frankfurter Kollegen künftig einer noch größeren Gruppe zugänglich zu machen.“Zum Portfolio des Veranstalters gehören neben Sprachreisen Rund- und Aktivreisen, Mietwagenreisen sowie Gruppenreisen nach Kuba und in dem Rest Lateinamerikas. Informationen finden sich auf: www.sprachcaffe-reisen.de

Über Sprachcaffe:Sprachcaffe gehört seit über 30 Jahren zu den führenden Anbietern von Sprachkursen und Sprachreisen für Schüler und Erwachsene. Sprachcaffe zeichnet sich durch über 30 eigene Sprachschulen aus und bietet Sprachreisen für 8 verschiedene Sprachen an. Dabei bietet Sprachcaffe den entscheidenden Vorteil, alles aus einer Hand organisieren zu können. So bietet Sprachcaffe Flug, Sprachkurs, Unterkunft und Verpflegung an. Des Weiteren vertreibt das Unternehmen Sprachreisen in vielen verschiedenen Ländern, sodass in den Sprachkursen meist ein einzigartiger Nationalitätenmix vorherrscht. www.sprachcaffe.de Über traffics:traffics ist seit 1999 eines der führenden Unternehmen für Travel Technology und steht für innovative, kundenorientierte Lösungen in der Reiseindustrie. Das Produktportfolio reicht vom touristischen Computerreservierungssystem über Internet Booking Engines bis hin zu exklusivem touristischem Content. Damit ist die Berliner Firma einer der führenden Anbieter von Reservierungs-, Beratungs- und Buchungssystemen für Reisebüros, Web, TV und Mobile Apps. Mit HeliView bietet traffics die weltweit einzigartige Technologie zur interaktiven Reisesuche mit integrierter Buchungsfunktion aus der Helikopterperspektive. Zu den Systemnutzern gehören mehr als 6.000 Reisebüros sowie renommierte Reiseportale, Airlines, Hotels und Reiseanbieter. Durch die kontinuierliche Arbeit an Innovationen hat traffics bereits mehrere Awards verliehen bekommen.