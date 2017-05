Neu: Selbststaendigkeit.de auf neuer Affiliate Plattform

(fair-NEWS)

Homepagebetreiber, Existenzgründer und Unternehmer, die neben Ihrem Kerngeschäft weitere, seriöse Produkte verkaufen möchten und so zusätzliche Umsatzerlöse erzielen wollen, können dies jetzt als <a href="https://www.digistore24.com/signup/125717,107861,129813/AFFILIATE">Affiliatepartner von Selbststaendigkeit.de</a> erreichen.Selbststaendigkeit.de ist jetzt auf Digistore24.com zu findenAb sofort finden Interessierte die Affiliate Produkte von Selbststaendigkeit.de nur noch auf Digistore24."Nachdem wir in der Vergangenheit auf diversen Affiliate Plattformen als Vendor beziehungsweise Händler vertreten waren, haben wir uns nun entschieden die Produkte von Selbststaendigkeit.de zukünftig ausschließlich auf Digistore24.com zu vermarkten. Sowohl Selbststaendigkeit.de als auch unsere Affiliates profitieren davon, dass wir unsere Produkte ab sofort ausschließlich auf der Plattform eines starken Partners vermarkten", so Roul Radeke - der Gründer der Onlineplattform Selbststaendigkeit.de.Was ist Affiliate Marketing überhaupt?Das Affiliate-Marketing ist eine Form des Onlinemarketings. Es ist ein Vertriebsweg, der für Vermittlungen verprovisioniert wird.Der Anbieter von Produkten oder Dienstleistungen wird "Händler", "Merchant" oder "Advertiser" genannt. Der Vertriebspartner heißt "Affiliate oder "Publisher". Eine Geschäftsbeziehung besteht aus mindestens einem "Merchant" und mindestens einem "Affiliate".Der Merchant bietet seine Produkte oder Dienstleistungen an. Der Affiliate ist für den Vertrieb verantwortlich. Die dazu erforderlichen Werbemittel erhält er vom Merchant. Weitere Aufwendungen entstehen nicht. Der Affiliate setzt die Werbemittel in seinen Onlineshop oder auf seiner Verkaufsseite im Internet ein, um die Produkte oder Dienstleistungen des Merchants zu promoten oder zu verkaufen. Für jeden Kunden, den der Affiliate, zum z.B. ein Existenzgründer oder Unternehmer, vermittelt, erhält er die festgelegte Provision.Die aktuellen Produkte von Selbststaendigkeit.deDie Affiliates von Selbststaendigkeit.de können Produktangebote rund um das Thema Selbstständigkeit bewerben. Von günstigen Einstiegsprodukten bis zu hochpreisigen Coaching Angeboten kann vieles beworben werden. Mit den Leadpages von Selbststaendigkeit.de verdienen Affiliates sogar Geld, indem Sie kostenlose E-Books empfehlen.Zurzeit können die Affiliates von Selbststaendigkeit.de sowohl die eigenen Newsletter bewerben und hier Lead Provisionen kassieren, als auch die Produkte "Beraternetzwerk" und "Gründerrabatte". Für die letztgenannten Affiliate Produkte erhalten die Partner von Selbststaendigkeit.de Provisionen bis zu 40%.Vorteile für Affiliates von Selbststaendigkeit.deDie Vorteile der Affiliates von Selbststaendigkeit.de liegen insbesondere darin, dass es sich bei den Produkten der Onlineplattform bereits um erprobte Modelle handelt. Für die Affiliates entfallen alle weiteren Aufwendungen, Kosten und Risiken, die mit einer Existenzgründung oder der eigenen Entwicklung vergleichbarer Produkte verbunden sind, zum Beispiel:-Keine Forschungs- und Entwicklungskosten; denn das Produkt liegt designed vor.-Keine Marktforschung; denn der Preis des Produktes ist getestet.-Keine Werbemittelproduktion; denn die Werbemittel werden geliefert.-Keine Unklarheiten beim Einkommen; denn der für die Vergütung verantwortliche Erfolg ist vertraglich bestimmt.Der Existenzgründer kann also das fertige Produkt oder die Dienstleistung in seinen Onlineshop oder auf seine Internetseite zum Vertrieb einstellen und den Provisionszahlungen entgegensehen.Affiliate-Programm von selbststaendigkeit.deExistenzgründer und Unternehmer, die gerne Affiliate Partner von Selbststaendigkeit.de werden möchten, brauchen sich nur einmalig auf Digistore24 anmelden - selbstverständlich kostenlos.Auf Digistore24 finden Sie uns unter der Bezeichnung "selbststaendigkeit".Weitere Informationen zum Affiliate Programm von Selbststaendigkeit.de finden Sie über diesen Link:<a href="http://selbststaendigkeit.de/affiliate-werden">Mehr Infos zum Affiliate-Programm</a>.



Bildinformation: Neu: Selbststaendigkeit.de auf neuer Affiliate Plattform