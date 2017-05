Spezialmesse SOLDATA zeigt Karrieremöglichkeiten

(fair-NEWS)

Burgheim. Die Online-Messe SOLDATA mit ihrer besonderen Ausrichtung auf Soldatinnen und Soldaten findet in ihrer dritten Auflage statt. Die Besucher können sich über ein erweitertes Angebot vom 16. bis 20. Mai 2017 in den virtuellen Messehallen barrierefrei informieren.8.000 Besucher an 70 Ständen„Nachdem die erste SOLDATA vor einem Jahr erfolgreich startete, haben wir das Portfolio nach und nach erweitert. Die Besucher-Befragung zeigt: Das Hauptinteresse gilt den Karriere- und Weiterbildungsoptionen. Aber auch Angebote wie Versicherungen und Vorsorge finden Resonanz“, bewertet Felix Klein, Geschäftsführer der DZE GmbH, die Entwicklung der SOLDATA. Circa 8.000 Soldatinnen und Soldaten aus unterschiedlichen Dienstgradgruppen werden die Messe besuchen. 70 Aussteller zeigen ihre Dienstleistungen und Services.Modernes Design der SOLDATA„Junge Menschen und insbesondere Soldaten kommunizieren heute mobil und von unterwegs. Wir haben das Design diesen Anforderungen angepasst. So ist der Eintritt ohne Barriere möglich“, erklärt Klein. Die Besucher können mit den Ausstellern im Live-Chat oder per Email Kontakt aufnehmen: „Die Vergangenheit hat gezeigt, dass dieser erste Kontakt so einfach wie möglich erfolgen muss.“Die SOLDATA 2017/1 öffnet ab 8:00 Uhr und ist für Besucher kostenlos. Unterschiedliche Anbieter haben Themen-Vorträge und -Chats zu Aus- und Weiterbildung, Bewerbung und Karriere geplant. Die Termine und Zeitpunkte werden real-time auf der Plattform kommuniziert. Infos unter www.soldata.de



Bildinformation: Felix Klein, Geschäftsführer DZE GmbH