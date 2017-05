Wellnessurlaub an der Ostsee: 4-Sterne-Hotel Delfin mit vielfältigem Wellnessangebot bei Polen-Wellnessurlaub.de

(fair-NEWS)

Hotel Delfin Spa & Wellness - Ruhiges und gemütliches Hotel an der polnischen OstseeDas im Jahr 2009 erbaute Vier-Sterne-Wellnesshotel Delfin (Landeskategorie) ist der ideale Rückzugsort für Ruhesuchende, Wellnessbegeisterte und Naturliebhaber. Das Hotel liegt ruhig im Zentrum des beschaulichen Badeorts Dabki, ca. 300 Meter vom weitläufigen Ostseestrand und etwa 900 Meter vom Buckower See entfernt. Der Badeort Dabki (ehemals Neuwasser) in Hinterpommern hat im Jahr 2007 offiziell den Status eines Heilbades erhalten und ist somit der jüngste polnische Kurort. Es herrscht hier durch die bewaldete Landschaft und den Süßwasser-See ein mildes Reizseeklima mit hohem Jod- und Aerosolgehalt. Die Ostseeküste ist hier flach und hat breite, weiße Sandstrände.Erholsam schlafen im Wellnesshotel DelfinDas Wellnesshotel Delfin beherbergt 65 Gästezimmer in vier verschiedenen Kategorien. Die Zimmer sind allesamt klassisch-modern und elegant mit stilvollen Möbeln eingerichtet und mit allem zeitgemäßen Komfort ausgestattet. Individuelle Farbgestaltung, harmonisch aufeinander abgestimmte Materialien und stimmungsvolle Beleuchtung bieten eine behagliche und harmonische Atmosphäre mit individuellem Flair.Entspannung pur im Wellnesshotel DelfinWellness und Erholung wird im Hotel Delfin großgeschrieben. Die Wellnessabteilung bietet traditionelle und innovative Gesichts- und Körpertreatments mit hochwertigen Kosmetikprodukten sowie vielfältige Massagen-Arten. Das Spa mit Hallenbad und Saunen ist die ideale Ergänzung für ein Wohlfühlerlebnis der Extraklasse.Vielfältige Wellnessangebote traumhaft günstig bei Polen-Wellnessurlaub.deVielfältige Wellnessangebote im Hotel Delfin bietet der Wellnessreisen-Spezialist Polen-Wellnessurlaub.de exklusiv auf seiner Website. Die Reiseangebote und Wellness-Arrangements sind vielfältig, sodass für jeden Geschmack das Passende dabei ist. Besonders angesichts der zahlreichen Inklusivleistungen, die in den Angebotspreisen enthalten sind, ist der Wellnessurlaub berechenbar - es entstehen fast keine Extrakosten mehr. Zudem dank des tiefen Wechselkurses sind die Preise besonders attraktiv.Eines von Wellnessangeboten im Überblick:• Arrangement: Wellnesszeit Klassik• Termine: Bis zum 26.11.2017• Preis: Ab 144,- € pro Person und Arrangement (abhängig von Zimmerkategorie und Saisonzeit)• Inklusivleistungen:1. 3 Übernachtungen in einer Zimmerkategorie nach Wahl2. Halbpension3. Nutzung des Spa-Bereiches mit Innenpool und Saunen4. Bademantel und Badetuch für die Dauer des Aufenthalts5. Kostenloses WLAN6. Inkl. Wellnesspaket:6.1. 1 x Ganzkörpermassage & Peeling (70 min)6.2. 1 x Gesichtsmassage (30 min)6.3. 1 x Fußmassage (20 min)Der Gesundheit zuliebe verbindet man mit diesem perfekt abgestimmten Arrangement das Angenehme mit dem Nützlichen. Eine Kombination aus drei entspannenden Massagen und körperlichen Aktivitäten wie Schwimmen, Walken und Saunagängen steigert die körperliche und geistige Vitalität, bringt den Körper in Schwung, kräftigt die Abwehr des Körpers, fördert das allgemeine Wohlbefinden.Weiterführender Link zu den Wellnessangeboten und Buchung: www.polen-wellnessurlaub.de/tourism_polen/unsere-hotels,20,hotel-delfin-spa-wellness Polen-Wellnessurlaub.de - Reiseagentur für PolenWeb: www.polen-wellnessurlaub.de



Bildinformation: Hotel Delfin Spa & Wellness****