Schnell und einfach Büroräume mieten

(fair-NEWS) In der Wirtschaft zeigen sich immer wieder neue Trends. Ein Trend der sich in den letzten Jahren immer mehr entwickelt hat, ist der der Start Up-Unternehmen. Ein Unternehmen neu zu gründen, ist mit vielen Kosten verbunden. Um die Kosten möglichst gering zu halten, bietet sich das Anmieten eines Büros in einem Business Center an. Rieta de Soet, Geschäftsführerin der GMC AG in der gemütlichen Stadt Zug in der Schweiz leitet seit vielen Jahrzehnten sehr erfolgreich ein Business Center.



Die Büros in den Business Centern sind alle komplett möbliert und mit der nötigen Technik ausgestattet. Die GMC AG bietet Räume von unterschiedlichen Größen an, somit kann auf jeden Kunden individuell eingegangen werden. Zusätzlich zu den Büros stehen Konferenzräume zur Verfügung. Alle Räume sind besonders arbeitsfreundlich gestaltet. Die großen Fenster, lassen die Sonne herein, sodass man möglichst lange ohne künstliches Licht auskommt. So entsteht natürlich auch der gewünschte Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz.



Zug ist zudem ein sehr lukrativer Standort und die Büros der GMC AG bieten eine angenehme Atmosphäre zum Arbeiten.



Unternehmer, die den Schritt in die Selbständigkeit wagen wollen, nehmen gerne das Angebot der GMC Business Center wahr. Oftmals verfügt man nur über ein geringes Startkapital. Dank des Business Centers kann man sich so schon einmal Kosten für große Büroräume und teure Möbel sparen und sich auf die wesentlichen Dinge konzentrieren, um sein Unternehmen zu pushen. Da man sich anfangs auch oft noch kein Personal leisten kann, stellen die Business Center der GMC AG bei Bedarf Fachpersonal zur Verfügung. Außerdem bekommt man so unterstützende Hände, die bereits über viel Erfahrung verfügen.



Die Vorteile der Business Center liegen klar auf der Hand, so Frau Rieta de Soet:



- eine flexible Laufzeit der Mietverträge

- bereits komplett ausgestattete Büroräume, auf dem neuesten technischen Stand

- zusätzlicher Service buchbar, z.B. Telefonservice

- es steht Fachpersonal zur Verfügung mit langjähriger Berufserfahrung



Als Start Up-Unternehmen wird man sehr gut betreut und bekommt eine gute Unterstützung.