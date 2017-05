World Blood Cancer Day am 28. Mai 2017

(fair-NEWS)

Sehr geehrtes Redaktionsteam,es ist wieder soweit: Am 28. Mai 2017 findet der jährliche World Blood Cancer Day (WBCD) statt. Am weltweiten Aktionstag im Kampf gegen Blutkrebs sollen Menschen in vielen Ländern einZeichen der Solidarität mit Blutkrebspatienten setzen. Auch die internationale gemeinnützige DKMS ruft an ihren Standorten Deutschland, Polen, Spanien, USA und UK zum Mitmachen auf. Schon jetzt haben engagierte Helfer und Unternehmen ihre Unterstützung zugesagt.Hilfe tut nach wie vor Not: Denn alle 35 Sekunden erhält weltweit ein Mensch die Diagnose Blutkrebs. Ziel des WBCD ist es, die größtmögliche Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken, damit sich die Zahl der Unterstützer und Stammzellspender deutlich erhöht. Das rote &-Zeichen ist das Symbol des WBCD und damit das Zeichen der Solidarität mit Blutkrebspatienten. Das Zeichen verbindet Menschen miteinander – Patienten mit ihren Familien, mit Freunden oder mit Stammzellspendern – und steht damit fürGemeinschaft und Solidarität. Das &-Zeichen soll am 28. Mai überall zu sehen sein und Menschen in ihrem Engagement für Patienten verbinden. Der gemeinsame Appell lautet: Setz ein Zeichen!Die wichtigste Botschaft ist: Jeder kann helfen! Sei es, indem er sich als potenzieller Stammzellspenderregistrieren lässt, eine Benefizaktion startet oder Geld für den Kampf gegen Blutkrebs spendet. Wichtig: Auch in den sozialen Netzwerken kann man aktiv werden – beispielsweise durch Veröffentlichung eines Fotos mit dem roten '&' - Zeichen und dem Hashtag #wbcd.Weitere Informationen zum World Blood Cancer Day finden Sie auf www.worldbloodcancerday.org sowie auf www.dkms.de/wbcd . Bitte helfen Sie uns dabei, den Tag weiter bekannt zu machen und die geballte Aufmerksamkeit auf das Thema zu lenken. Gemeinsam können wir mehr bewegen!Melden Sie sich gerne bei Fragen oder wenn Sie etwas benötigen,es grüßt Sie herzlichIhr DKMS KommunikationsteamÜber die DKMSDie DKMS ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dem Kampf gegen Blutkrebs verschrieben hat. Sie wurde vor 25 Jahren in Deutschland von Dr. Peter Harf gegründet, dessen Ehefrau an den Folgen einer Leukämieerkrankung verstarb. Heute ist die DKMS-Familie außer in Deutschland auch in den USA, in Polen, Spanien und in UK aktiv. Gemeinsam haben sie 7 MillionenLebensspender registriert und die DKMS zu einer weltweit bedeutenden Organisation im Kampf gegen Blutkrebs gemacht. Über 600 DKMS-Mitarbeiter aus mehr als 20 Nationen setzen sich täglich dafür ein, jedem Blutkrebspatienten eine zweite Lebenschance zu ermöglichen.



Bildinformation: World Blood Cancer Day am 28. Mai 2017