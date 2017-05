Unter Maschinen

(fair-NEWS)

Unter MaschinenPRÜFTECHNIK ist seit 45 Jahren näher dran am KundenISMANING - May 12, 2017 - Industrie 4.0 und IoT dominieren 2017 das Bild der Industrie. "Das sind bisher nur reine Buzzwords", kontert Dr. Sebastian Busch, Vorstand der PRÜFTECHNIK AG. "Aber es ist richtig, unsere Kunden haben sich in den letzten 45 Jahren geändert. Sie sind nicht mehr linear", so Busch weiter. Stets linear ist jedoch der Weg des Unternehmens PRÜFTECHNIK, durch mittlerweile mehr als vier Jahrzehnte - immer vorne weg als Innovationsträger, Marktführer und direkte Verbindung zwischen Kunde und Produkt. Zum 45-jährigen Unternehmensjubiläum nehmen wir Sie mit auf eine Reise zurück (und) in die Zukunft.Von der ersten einfachen Idee bis zu den heutigen benutzerfreundlichen, cloudbasierten Messgeräten hat sich das PRÜFTECHNIK-Gesicht stark gewandelt. Das Wohnzimmer in München-Schwabing, wo einst die ersten Geräte produziert wurden, ist längst eine High-Tech Produktionsstraße auf Basis des Lean-Managements in Ismaning (nördlich von München) geworden. Auf dem firmeneigenen Grundstück befinden sich neben der Produktion eine eigene R&D-Abteilung (Hard- und Software), Qualitätsmanagement, Vertrieb und Sales-Support, Marketing, Logistik, Service und Tech-Support, IT und Management. Gleichzeitig ist PRÜFTECHNIK mit eigenen Niederlassungen in 18 Ländern weltweit und Agents und Distributoren in 70 weiteren Ländern vertreten und damit so nah am Kunden wie nur eben möglich.Um den Service, die Entwicklungs- und Vertriebsqualität auf maximal hohem Niveau zu halten, investiert PRÜFTECHNIK viel Zeit und Kapital auf den Neubau von eigenen Niederlassungszentralen. Aktuell wurde gerade das neue Zentrum in Wroclaw (Polen) fertiggestellt, wo unter anderem ein Teil der Prüftechnik Entwicklung stattfindet. In St. Petersburg (Russland) hat ebenfalls bereits der Neubau einer weiteren Vertriebs- und Servicezentrale begonnen. Zudem wurden in den letzten zwei Jahren zwei neue Standorte in den USA bezogen, wobei der Standort Philadelphia als Headquarter für die Nordamerikanische Niederlassung fungiert. Somit ist eine flächendeckende Kundenbetreuung auf einem der wichtigsten Märkte gesichert.Seit jeher steht der Kunde im Mittelpunkt der PRÜFTECHNIK, nicht das Produkt. "Wir müssen unsere Kunden und die Probleme unserer Kunden jeden Tag auf"s Neue verstehen und Ihnen nachhaltige und individuelle Lösungen anbieten." erklärt Dr. Busch. "Gleichzeitig wird unsere Expertise immer gefragter. Der reine Verkauf von Produkten zur Problemlösung ist nur noch ein Teil unseres Geschäfts. Längst hat unser Service einen guten, hohen Stellenwert eingenommen." sagt der Vorstand, der die PRÜFTECHNIK AG mittlerweile in zweiter Generation leitet.Wie wichtig es ist am Kunden dranzubleiben, sieht man auch an der Vielzahl an Industriepreisen, die PRÜFTECHNIK in den letzten Jahren für seine Produkte erringen konnte. PRÜFTECHNIK ist und bleibt state of the art! Und auch bereits für 2017 sind mehrere Produkte für weitere Auszeichnungen nominiert. Ganz weit vorne in den Rankings aktuell befindet sich das innovative VIBGUARD Online Condition Monitoring System bei den renommierten US-Amerikanischen "Reliability Solution Awards". Das ROTALIGN touch wurde Mitte April beim "Industrie Preis 2017" des Huber Verlags aus über 500 Produkten mit einem der drei Finalisten Zertifikaten ausgezeichnet.PRÜFTECHNIK hat sich in 45 Jahren vom Optik- und Hardware-Produzenten zum Elektronik- und Software-Spezialisten weiterentwickelt. Und immer dabei fest im Fokus waren und sind: die Wünsche und Bedürfnisse der Kunden. Und das kann auch als Credo für die Zukunft genommen werden: "Wir müssen am Kunden dranbleiben!" erklärt Dr. Sebastian Busch.Über PRÜFTECHNIK:Der PRÜFTECHNIK-Konzern setzt mit seinen Niederlassungen und Partnern in mehr als 70 Ländern weltweit immer wieder neue Maßstäbe durch innovative technische Weiterentwicklungen im Bereich der Laser-Maschinenausrichtung, des Condition Monitoring und der zerstörungsfreien Prüfung, um die Betriebssicherheit von Maschinen und Anlagen zu optimieren und die Produktqualität zu gewährleisten.Web: www.pruftechnik.com



