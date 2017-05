Grand Opening des neuen my-eLiquid e-Zigaretten Shops in Schwabing

(fair-NEWS)

Am Freitag, den 20.05.2017, genau ein Jahr nach der Eröffnung des ersten Shops an der Boschetsrieder Straße, findet das Grand Opening des zweiten my-eLiquid Shops am Kurfürstenplatz 5 in München statt.Das neue Schwabinger Geschäft öffnete bereits Anfang April dieses Jahres seine Pforten; nun steht die offizielle Eröffnungsfeier an. Neben Live Musik, kostenlosem Essen und Getränken erwarten die Gäste diverse Eröffnungsangebote, kostenlose Vaperinge und weitere Aktionen. Für jeden Kauf über 50€ erhalten die Kunden ein Geschenk und beim Kauf von vier Liquids ein fünftes gratis dazu.Da ebenfalls am 20.05.2017 die neue TPD2 in Kraft treten wird und damit keine nikotinhaltigen Flüssigkeiten über 10 ml mehr verkauft werden dürfen, gibt es am 19.05. ein Pre Opening Angebot mit 50% Rabatt auf Liquids über 10 ml sowie 30% auf Basen über 10 ml in der neuen Filiale.Ansprechpartner: Stephan Steiner, Kistlerhofstraße 70, 81379 München



