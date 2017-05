Kompakt-Kehrmaschine für Arealpfleger

(fair-NEWS) Metzingen, 11. Mai 2017 – Sauberkeit ist in Städten und Gemeinden das A und O. Gehwege, Fußgängerzonen und Parkplätze müssen frei von Schmutz und Unrat sein. Nicht immer leicht bei plötzlichem Wetterumschwung, Baustellendreck und allerlei weggeworfenem Abfall. Besonders an Stellen, die mit großen Fahrzeugen nicht erreicht werden können. Da braucht es robuste und wartungsarme Maschinen, die bei jeder Witterung flexibel einsatzbereit sind: So wie die Ganzjahres-Kehrmaschine ERCO EKM-833HO.



Wer für die innerstädtische Pflege zuständig ist, wird das ganze Jahr über gefordert. Blütenstaub im Frühling, die Überbleibsel der Picknicker im Sommer, buntes Herbstlaub und die ersten Schneeflocken im Winter: Öffentliche Plätze müssen stets frei von allem sein, dass die Sicherheit der Fußgänger oder Autofahrer gefährdet. Für die Kommunen heißt das Handeln – aber bitte möglichst kostensparend. Am meisten Kosten sparen natürlich Geräte, die kaum Wartung verlangen und sich im Arbeitseinsatz als robust beweisen. Der teils raue, gewerbsmäßige Umgang darf für die Maschinen also kein Problem sein.



Dass die Metzinger Traditionsmarke ihre Kehrmaschine selbst in das Profi-Segment einordnet, stellt klar, dass kommerzielle Anwender hier richtigliegen, trotz kompakter Bauweise. Neben der 80 Zentimeter breiten Kehrbürste, die auch etwas größere Areale wie beispielsweise Altstadt-Parkplätze bedient, sprechen zudem die funktionalen Details eine deutliche Sprache in Richtung flexible Einsatzmöglichkeiten: Drei Vorwärtsgänge und ein Rückwärtsgang sollen den Bediener auf unebenem Gelände unterstützen. Durch den eingebauten Freilauf ist ein Drehen der großen Maschine auf der Stelle möglich – um auch in beengten Situationen den Dreck zu entfernen – und der Lenker lässt sich werkzeuglos auf die Körpergröße des jeweiligen Bedieners einstellen.



Flexibel ist die ERCO EKM-833HO dabei nicht nur im Einsatz, sondern auch in der Ausstattung. Für die wärmeren Monate bietet ERCO eine Universal-Kehrbürste an, die sich um Schmutz und Unrat kümmert. Wird es kälter, greift man zur speziellen Winterkehrbürste. Mit passenden Schneeketten und Winterkehrschild ist die Kaltwetter-Kombi dann perfekt. Wer ein Gerät für den flexiblen Einsatz sucht – leicht transportierbar auf der Pritsche und aufgrund seiner geringen Größe praktisch überall nutzbar und schnell startklar – der sollte sich die ERCO EKM-833HO unbedingt beim Fachhändler genauer anschauen.



Technische Daten

ERCO EKM-833HO

1,9 kW Leistung bei 3.000 1/min | 82 kg Gewicht | 80 cm max. Kehrbreite | 33 cm Bürstendurchmesser | 360° Wendefreilauf | Honda GCV 140 | Fahrantrieb mit Rückwärtsgang I 2.279,00 € UVP (inkl. MwSt.)